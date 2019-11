Juan Carlos Quer critica a "absoluta falta de empatía" do Chicle: "está moi lonxe de ser un ser humano"

Así o dixo, en declaracións aos medios, tras a quinta xornada do proceso, na que declararon dous axentes que participaron no levantamento do cadáver e a inspección da nave de Asados, un amigo de Diana e dúas veciñas da Pobra.

Juan Carlos Quer destacou a actitude do Chicle ante as imaxes e a descrición de como estaba o cadáver de Diana no pozo, sen "mostrar ningún tipo de emocións" e cunha "absoluta falta de empatía e de arrepentimento". "Tanto como para que o ano seguinte se animase de novo a tentar meter a outra nena no mesmo maleteiro, que terminaría no mesmo pozo", dixo, en referencia á agresión de Boiro pola que Abuín foi detido.

Por iso, quixo eliminar "dúbidas" con respecto a que "a estes individuos" hai que "polos a recado". "Estamos a falar de persoas que non son capaces de empatizar cos sentimentos dos seres humanos. Está moi lonxe este individuo de ser un ser humano", subliñou.

Por outra banda, Juan Carlos Quer destacou o "extraordinario traballo da Garda Civil" neste caso, "e a precisión coa que o desenvolveron". "Hoxe estamos un día máis preto de que a Diana se lle faga xustiza", apuntou.

VALERIA, "DESCANSANDO"

Preguntado polos medios, Juan Carlos Quer dixo que a súa filla Valeria, que hoxe non acudiu aos xulgados, atópase "ben". "Agora xa descansando e tentando asimilar a dureza do relato", explicou.

Juan Carlos Quer destacou a importancia de que Valeria "non lese polos periódicos temas tan duros" como os que se falaron na sala e, coa súa presenza, teña a percepción de que "axudou á súa irmá", algo que "lle axudará a pechar o duelo".