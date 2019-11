Bonig pregunta a Puig si el "diálogo" que defiende para Cataluña es con quien "no acepta reglas del juego democrático"

Asimismo, ha censurado que Puig esté próximo al "socialismo pragmático que quiere mantener en el poder" al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "a toda costa" y dándole "igual romper cuarenta años de convivencia".

Bonig se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación en les Corts Valencianes, en alusión a la visita que el jefe del Consell realizará esta jornada a Barcelona junto a empresarios y a su apuesta por "el diálogo y la negociación" en Cataluña.

La también portavoz del PP en la Cámara autonómica ha señalado que no tiene "nada que decir" respecto a la visita y al encuentro de Puig con empresarios en la capital catalana y ha valorado la posibilidad de "mantener buenas relaciones con Cataluña, una comunidad con la que nos unen importantes lazos comerciales e históricos". "No tengo desde el PP ningún problema", ha indicado.

No obstante, Isabel Bonig ha afirmado que "el problema es cómo se sitúa en el panorama" teniendo en cuenta la situación política de Cataluña. "Él habla de diálogo y de negociación", ha dicho respecto a Ximo Puig, a quien ha preguntado "con quién" quiere mantener esa postura y "para qué".

"Para romper España, para pactar con gente, con partidos con dirigentes condenados por sedición, con eso. Para reconocer que Cataluña es una nación como ha reconocido Sánchez; los Països Catalans", ha preguntado también, al tiempo que ha resaltado que "Puig es el que habla de negociar con Torra" -en alusión al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra-.

"DOS SOCIALISMOS"

Bonig ha considerado que "Puig está más cercano a las tesis" del presidente del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, que de otros representantes del socialista como el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, o el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"El problema del Partido Socialista es que hay dos socialismos", ha agregado la presidenta del PPCV, que ha criticado que "se está imponiendo el socialismo pragmático que quiere mantener en el poder a Sánchez a toda costa" y al que "le da igual romper cuarenta años de convivencia". "Vamos a pactar con alguien que no acepta las reglas del juego democrático", ha vuelto a preguntar.

NEGOCIAR CON BONIG

Tras ello, ha aludido de nuevo al "diálogo" y a la apuesta por "negociar" de Puig y ha dicho que no sabe por qué no ha negociado con ella como líder de la oposición en la Comunitat y del PP en esta autonomía. "Por qué no negocia conmigo. Yo soy la líder de la oposición. Le ofrecí en febrero de 2016 la mano para que estuviese libre de los nacionalistas y de los 'podemitas' y me ignora", ha expuesto.

"Hay que hablar con los insurrectos, con los que quieren romper la convivencia pero no negocia ni dialoga con la líder de la oposición. Es más me envía a corrales y me dice que soy indigna. Me parece que es una vergüenza y Puig debería ya aclarar. Está con las tesis de -el conseller de Cultura y Educación, Vicente Marzá (Compromís), por eso lo mantiene en Educación, y con las tesis del PSC, con ese Partido Socialista que con tal de mantener el poder está dispuesto a negociar y pactar cualquier cosa y a romper la soberanía nacional", ha dicho.

Bonig ha subrayado que "la soberanía nacional es la que permite la igualdad de todos los españoles" y ha resaltado que "fuera de la ley y de la Constitución no hay nada". "No se puede negociar ni dialogar con los que no quieren respetar la ley, el estado de derecho y la Constitución", ha agregado.