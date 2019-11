ANDALUCÍA.-Granada.- La Subdelegación del Gobierno y el Granada CF se unen para luchar contra la violencia sobre las mujeres

Según ha informado la institución a través de una nota de prensa, la subdelegada, Inmaculada López Calahorro, y el director general del Granada CF, Antonio Fernández, han presentado la campaña institucional puesta en marcha por ambas instituciones con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta campaña es "fruto del acuerdo de colaboración que ambas entidades mantienen desde 2015 con la finalidad de establecer un marco para el desarrollo de actuaciones y actividades conjuntas dirigidas a los ámbitos de información, sensibilización y prevención contra todas las formas de violencia sobre la mujer".

En esta ocasión, el Granada Club de Fútbol realizará un vídeo de elaboración propia basado en la campaña de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con el lema "No la trates como objeto y le hables de amor. No hay excusa. No confundas pasión con posesión", dirigido especialmente a la juventud.

El vídeo será proyectado en el videomarcador del Estadio Nuevo Los Cármenes y estará protagonizado por jugadores y jugadoras de los equipos masculino y femenino del club.

De la misma forma, este próximo sábado, 23 de noviembre, se desplegará en el terreno de juego una lona con el diseño de la campaña del Gobierno de España y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas antes del comienzo del partido entre el Granada Club del Fútbol y el Atlético de Madrid.

Según la nota de prensa, a dicho partido acudirán como invitadas un grupo de mujeres víctimas de violencia de género, que estarán acompañadas por sus hijas e hijos.

López Calahorro ha agradecido al Granada CF "la sensibilidad y elcompromiso que siempre han mostrado con este tema" y ha señalado que ambas instituciones son "conscientes de la proyección que la imagen y los valores del deporte transmite a la sociedad, tanto a través de sus acciones directas como a través de sus aficiones, de ahí nuestra concienciación en trabajar en pro de transmitir los valores y principios de igualdad y rechazo absoluto a la violencia sobre la mujer".

Con esta colaboración, el Granada CF quiere sensibilizarse con una lacra social como es la violencia de género y para ello mediante una estrecha colaboración con la Subdelegación del Gobierno, ha querido ofrecer sus canales más influyentes, como son los jugadores de la primera plantilla y las jugadoras del equipo femenino, para elaborar un vídeo de concienciación.

Con dicha pieza audiovisual, además de favorecer la concienciación de todos los sectores, especialmente del público joven, se quiere expresar los valores de igualdad y cercanía con la sociedad que tiene club, para que tanto las afectadas por la violencia de género como su entorno tomen partido a la hora de la lucha e intolerancia con la violencia de género.

Con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, López Calahorro ha anunciado que, como en años anteriores, la sede de la Subdelegación permanecerá iluminada entre los días 25 de noviembre y 1 de diciembre.

El mismo día 25 se va a celebrar un acto en la Subdelegación del Gobierno en recuerdo de las víctimas en el que se leerá un manifiesto, se guardará un minuto de silencio y finalizará con la actuación "El olvido como violencia" como breve homenaje a las poetas de Al-Andalus con versos cantados por parte de la artista Concha Medina que estará acompañada a la guitarra por Pilar Alonso.

Además de la campaña dirigida a un público más joven, la delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha puesto en marcha otras dos campañas de concienciación en esta materia, una contra la violencia sexual con el lema "Respeta los límites sí o sí" y otra contra la violencia de género para la población en general con el lema "No estoy sola".