Les Corts rechazan devolver al Consell la ley de acompañamiento como pedían PP, Cs y Vox

El conseller de Hacienda ha defendido al inicio del pleno en Corts esta ley, que tiene "un marcado carácter social y de impulso económico", ha explicado algunas de las modificaciones legislativas que contempla y ha reiterado que "permitirá continuar profundizando en la mejora de la gestión, la atención y la consolidación de los derechos sociales, las políticas de impulso económico y la decencia cívica, que son la guía de este Consell".

En primer lugar se ha debatido la enmienda de Cs y durante la misma se ha interrumpido durante unos minutos el pleno al marearse la portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, al ir a bajar del atril. Han entrado los servicios médicos del parlamento y la diputada ha abandonado con ellos el hemiciclo, aunque ha regresado al final de la mañana al estar recuperada.

El diputado de Cs Tony Woodward ha criticado que se modifiquen a través de esta ley una treintena de normas, 14 de ellas de la propia etapa del Botànic, que "acaban de aprobar". A su juicio, solo esto justificaría la enmienda a la totalidad. Además, ha cuestionado que muchas de esas reformas no tienen ninguna relación con la política económica y ha vuelto a incidir, como en anteriores ocasiones, en la necesidad de eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para todos los ciudadanos y no solo a empresas, como propone el Botànic en una enmienda.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, se ha preguntado "de qué habla" Cs al afirmar que esta ley no va a mejorar la vida de los valencianos, cuando "todas y cada una de las leyes de acompañamiento solo han tenido un objetivo, mejorar la vida de los valencianos". "Caen siempre en el mismo mantra", ha agregado Ferri, que ha señalado que el 86% de los valencianos no paga el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y ha precisado que su enmienda no va para eximir a todas las empresas, sino a las que facturan menos de 10 millones de euros.

También se ha mostrado alegre por no compartir los mismos principios que Cs, porque allá donde gobiernan, ha dicho, por aprobar unos presupuestos "han pactado un pin parental por el que padres homófobos, racistas y machistas pueden decidir que sus hijos no vayan a talleres que luchen contra el racismo o la igualdad". "Le llaman libertad de conciencia", ha agregado, pero en realidad "se está yendo contra los derechos humanos".

Tony Woodward le ha recriminado esa parte final del discurso, "plagado de falsedades y mentiras" y ha tendido la mano para poder aportar a la labor legislativa, pero ha recordado a Ferri que "gobiernan con la extrema izquierda".

Después ha sido el turno de la 'popular' Eva Ortiz, que ha criticado que esta ley de acompañamiento apuesta de nuevo "por la eliminación de controles jurídicos y políticos", haciendo uso de ella "para huir de la ley". Ha puesto como ejemplo las 69 enmiendas planteadas por el Botànic al texto, con "cambios de calado" pero que no requieren informes del CJC, el CES o Hacienda, sin tener que pasar por la tramitación parlamentaria de una modificación legal.

Ha puesto como ejemplo que quieren "impedir" Puerto Mediterráneo a través de una modificación de la ley de carreteras, tras la sentencia del TSJCV: "La forma no podría ser más cobarde". También ha criticado que quieren modificar la ley de publicidad institucional para tener "carta blanca" y hacer "pura propaganda", y se modifican 28 artículos de la "recién estrenada" LOTUP. Ortiz ha rechazado el impuesto sobre las bebidas azucaradas que plantea Unides Podem, y ha dicho que esta ley es "una gran oportunidad perdida para bajar impuestos".

Además, la 'popular' ha cuestionado que se baje el listón de la ley de incompatibilidades, de modo que presentar documentos falsos ahora "solo será sancionado si se hace deliberadamente, si hay mala intención". Se ha preguntado el porqué de ese cambio y ha respondido que responde a "tres letras: IVF". "Nadie será tan malpensado de creer que el presidente de la Generalitat mintió deliberadamente y con la voluntad de aparentar una falsa realidad cuando falseó datos sobre la valoración de sus acciones en Pecsa tras una quita al IVF", ha ironizado.

AL PP SE LE VA A HACER "MUY LARGA LA OPOSICIÓN"

En la réplica, la socialista Sabina Escrig ha calificado a Ortiz de "profesional de la denuncia" y le ha espetado que "estaría bien que fuera verdad". Además, ha avanzado que a los 'populares' se les va a "hacer muy larga la oposición" y ha negado las acusaciones de falta de transparencia, al tiempo que ha reiterado la apuesta del Botànic por una fiscalidad progresiva: "El PP aún vive de la resaca de 20 años de obras faraónicas, pan y circo".

La diputada del PP le ha reprochado que cuando el PSPV estaba en la oposición "denunciaba que la gente que denunciaba era vapuleada y ahora lo hacen" con ella, y ha advertido que no dejará de denunciar cuestiones "que el TSJCV ha visto, que la Fiscalía Anticorrupción ha visto, que el juzgado de Instrucción 4 de Valencia ha visto, que el Juzgado de Instrucción 9 de Valencia ha visto, que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia está viendo, que Antifraude ha denunciado, que Inspección de Trabajo, que no ha terminado con su informe, está viendo, y que la propia Conselleria de Educación ha pedido ya 200.000 euros a los amigos de los hermanos del presidente".

Por último, José María Llanos ha defendido la enmienda de Vox y ha avanzado que tampoco aquí presentarán enmiendas parciales: "No entramos en este juego absurdo y de engaño a los valencianos sobre una ley que lo único que pretende es dar cobertura a unos presupuestos ficticios y electoralistas". Ha asegurado que esta ley es "insalvable y tendenciosa", pretende legislar "por la puerta de atrás" e "incide en el supremacismo ideológico de la izquierda".

"Les voy a llamar a partir de ahora extrema izquierda, el PSPV de Puig es lo más radical y totalitario que ha conocido España desde los años 30", ha afirmado. "Solo les falta decir 'exprópiese' como sus amigos bolivarianos", ha agregado Llanos, que ha criticado que se piensen que son "tontos", y ha censurado el "despropósito", por ejemplo, de hablar de igualdad en el diseño de la edificación: ¿Van a hacer planos y planas?".

Naiara Davó ha respondido respecto a si se les toma por tontos que "cuando hablan de ladrillos rosas y azules o de obras y obros, se acercan bastante". Además, ha recordado que Vox está en contra del Estado de las Autonomías: "Si tan claro lo tienen, renuncien a su sueldo, dejen sus sillones y váyanse a casa, que estaremos mucho mejor".

Además, Ferri ha apuntado a que Vox se dedica a "cobrar y pasar el rato" y son "el mayor chiringuito de España". "Son vagos y solo buscan hacer el mal", ha concluido.