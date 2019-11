Kanye West está encantado de conocerse: se considera "el artista más grande que Dios ha creado nunca"

Mira que ya lo dijo en poema el mítico Leonard Cohen antes de morir: Kanye West is not Picasso ("Kanye West no es Picasso"). Pero el músico no se dio por aludido y, como acaba de abrazar la religión cristiana de una forma radical y su último disco se titula Jesus is King ("Jesús es el Rey"), pues ha tenido a bien expresar qué cree que opina Dios de él.

Y según el esposo de Kim Kardashian, el Creador ha sido muy benevolente con él. A sus 42 años, y en mitad de la promoción del nuevo álbum, West asistió a la Iglesia Lakewood en Houston, Texas, donde el pastor Joel Osteen le hablara un poco sobre su viaje espiritual reciente.

El rapero, sin embargo, dijo lo que quiso. "Sé que Dios me ha estado llamando durante mucho tiempo y que el diablo me ha estado distrayendo mientras tanto", comenzó su discurso West, que recientemente ha estado en el foco de la polémica por querer impedir su esposa vestir como ella quiera.

"Cuando estaba en mis momentos más bajos, Dios estaba allí conmigo, enviándome visiones e inspirándome, y recuerdo estar sentado en el hospital de Universidad de Los Ángeles, después de tener un colapso mental, y hay documentación de mí dibujando una iglesia y queriendo comenzar una iglesia en medio de Calabasas (una ciudad de California)", añadió sobre su hospitalización, en 2016, durante la gira San Pablo.

West aseguró que "toda esa arrogancia y pavoneo" que habían visto en él en el pasado "lo está usando Dios ahora". "Cada vez que me pongo de pie, siento que estoy de pie y dibujando una línea en la arena y diciendo: 'Estoy aquí al servicio de Dios y ningún arma forjada contra mí prosperará en su labor'", metaforizó.

Y, para acabar, West se vino arriba ante la ultracongregada iglesia (acoge a 50.000 personas a la semana) y sentenció: "Jesús ha ganado la victoria. Ya os he hablado sobre mi arrogancia y pavoneo. Pero ahora el mejor artista que Dios ha creado ahora está trabajando para él".