Fiscalia demana absoldre els amos dels gossos que van atacar la vicealcaldessa de València i deixa oberta la via civil

La també edil de Desenvolupament Urbà va ser atacada per dos american stanford el passat mes de desembre quan intentava protegir al seu propi gos de l'atac d'aquests animals i, com a conseqüència, es va haver de sotmetre a una operació per les ferides que presentava en una mà.

L'agressió va acabar en denúncia i va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 3 de València. Després d'estudiar els fets, el ministeri públic ha reclamat l'absolució per als amos dels gossos que van acabar atacant Sánchez en no poder tipificar els fets com a imprudència després de la reforma del Codi Penal.

Segons han informat fonts coneixedores de la decisió, l'agressió dels gossos es podria emmarcar en un delicte d'imprudència menys greu, però aquest precepte exigeix que la lesió patida en el moment dels fets -abans de la reforma- fora de caràcter greu, una cosa que la Fiscalia entén que no es va donar. D'aquesta forma, sol·licita l'absolució per via penal amb reserva de les accions civils que s'estimen pertinents.

Els fets es remunten al 16 de desembre del 2018, mentre l'edil passejava el seu gos pels voltants del seu domicili. En un moment donat, aquest va ser atacat per dos cans de la raça american stanford que anaven sense boç.

En eixe instant, Gómez va intentar protegir el seu animal, moment en el qual els altres dos gossos li van mossegar en la mà, una agressió que li va afectar l'os i per la qual va haver de sotmetre's a una operació quirúrgica donada la gravetat de les ferides.

Els altres dos gossos anaven amb els seus propietaris. Fins al lloc dels fets es van desplaçar agents de la Policia Local que van ser els que van traslladar a l'edil a l'hospital per a ser atesa i van interposar denúncia d'ofici per l'agressió. El gos de la vicealcaldessa també va patir lesions en el coll i, després d'açò, va deure sotmetre's a revisions i cures.

Com a conseqüència de l'atac i de l'operació, Sandra Gómez va veure alterada la seua agenda en el consistori i en alguna ocasió va haver de seguir un ple via Skipe des de sa casa mentre es recuperava de les ferides causades.