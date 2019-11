'Vida x Vida', un "proyecto social diferente" para fomentar la donación "como opción para ayudar al final de la vida"

'Vida x Vida' se presenta oficialmente esta tarde, en un acto que va a tener lugar en el Círculo Logroñés, a partir de las 19,30 horas, y en el que está prevista la intervención, entre otros, de la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; el ex director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz; y el guitarrista Pablo Sáinz Villegas.

Martínez Soba -también coordinador de trasplantes de La Rioja- ha relatado que la asociación se gestó en el pasado mes de junio, "entre un grupo de amigos", sin tener, en principio, nada que ver con el mundo profesional sanitario o el de los pacientes, "y, como ejemplo, contamos con músicos, el presidente de un club de fútbol, periodistas, médicos o inspectores de Hacienda".

"Gente muy diversa, en definitiva, no somos una asociación al uso. El objetivo -ha incidido- es hacer una tarea de concienciación sobre la donación de órganos y tejidos mediante actividades que tengan que ver con la cultura, el arte o el deporte. Se trata de hacer de la donación una opción más al final de la vida, para ayudar a otras personas".

De este modo, "e inspirada en la idea de que la culminación de una vida digna debe ser también una muerte digna", 'Vida x Vida' pretende ser "un altavoz para concienciar a la sociedad acerca del valor de la donación como una opción que debería estar siempre presente en el momento de la despedida" o, incluso, durante la vida misma.

A ello, Martínez Soba ha sumado la intención de contribuir a la formación, la capacitación y el intercambio de experiencias "de los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios", que participan en el Modelo Español de Donación y Trasplante. Y, como tercer eje, "facilitar la investigación en el ámbito sanitario en la medida de nuestras posibilidades".

"Es un proyecto distinto, ambicioso, que quiere llegar donde no llegamos desde los hospitales, implicando en ello a la sociedad. Es un proyecto social", ha subrayado Martínez Soba, para quien, pese a la ya importante implicación de la sociedad en la donación -y más en el caso riojano, a la cabeza en los índices- "no vale con los magníficos resultados, no nos conformamos, hay que implicar la sociedad en mejorar".

Y es que, según los datos que obran en su poder, "todavía se da en España un 15 por ciento de negativas familiares a la donación; entre un 5 y un 10 por ciento de las personas en listas de espera fallecen mientras están aguardando el trasplante; y, frente a los 5.000 traspantes que se realizan al año, hay un número similar de personas en listas de espera que tienen necesidad de algún órgano".

"Por eso, tenemos que sembrar semillitas para mejorar", ha insistido Martínez Soba, quien ha recalcado que "hasta el momento, los profesionales sanitarios lideraban este tipo de acciones; ahora, queremos hacer las cosas de manera distinta, contando con la implicación del deporte, el arte, la cultura, para que puedan llegar hasta donde los profesionales sanitarios no llegamos".

Ya tienen algunas acciones en marcha, como la esponsorización a un equipo de fútbol base, pero se prevén más "aunque vamos poco a poco, todo requiere tiempo". Así, tienen en mente, por ejemplo, una actividad con el Centro Nacional de Trasplantes para diciembre, o una actuación musical para febrero, además de que, en estos meses, y hasta marzo, hay previstas también iniciativas docentes y formativas.

Los estatutos de 'Vida por Vida' reflejan en su artículo 4 los fines de la asociación y remarcan la voluntad de sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de aceptar la donación como parte de las atenciones y los cuidados que se dispensan a las personas al final de la vida.

Para alcanzar ese fin divulgativo, añade el texto fundacional, "se podrán emprender acciones o actividades culturales, deportivas o de cualquier ámbito que faciliten la divulgación del Modelo Español de Donación y Trasplante dentro del marco de competencias legalmente vigentes".

Para dar cumplimiento a sus fines, la asociación ha creado en su seno cinco comisiones operativas: humanística, social, docente, de comunicación y de financiación.

Sus cometidos van desde la promoción de publicaciones, foros de debate, actividades culturales, artísticas o deportivas encaminadas a sensibilizar para querer donar y a facilitar a nivel asistencial la posibilidad de la donación; la organización o la prestación de ayuda para la celebración de cursos, jornadas, congresos y reuniones científicas; la divulgación de los valores de la donación y, finalmente, la gestión de los recursos necesarios para dar soporte a esos propósitos.