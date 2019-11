CCOO no firmará ningún acuerdo de empleo de los gobiernos que no vaya acompañado por una partida presupuestaria

Así lo han indicado en una rueda de prensa en Zaragoza la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, Lola Santillana; el secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, y el adjunto a la Secretaría General del sindicato en la Comunidad, Juan Carlos Cantín. En concreto, han presentado el documento 'Criterios sindicales sobre empleo, cualificación y migraciones para las negociaciones de planes y acuerdos' de la central sindical.

Santillana ha detallado los aspectos por los que tienen que ir los planes y acuerdos que se firmen con los distintos gobiernos durante la próxima legislatura. Ha incidido en la importancia de frenar la precariedad y de impulsar la contratación de los colectivos más vulnerables. No obstante, ha aseverado que "CCOO no va a poner su firma en ningún acuerdo en el que no haya dotación presupuestaria".

Lola Santillana ha deseado que "cuanto antes" esté en marcha el nuevo Gobierno central para poder "reanudar" las mesas de negociación encaminadas a derogar "aquellos artículos más lesivos de la reforma laboral" y empezar a negociar el nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Ha apuntado que es imprescindible recuperar la causalidad de los contratos, con el objetivo de combatir la precariedad, y ha reclamado sanciones más elevadas para frenar a los falsos autónomos y falsos contratos parciales.

Santillana ha comentado la lucha contra los falsos autónomos que ha llevado el sindicato en algunos sectores, como el de las cárnicas, y con la que debe continuar en otros ámbitos, como el de los 'riders' de las plataformas digitales. Además, "hay que regular aquellas prácticas laborales que están en situación de fraude".

Sobre la propuesta de las citadas plataformas digitales de desarrollar una nueva regulación laboral que encuadre las características de los 'riders', es una idea que el sindicato descarta: "Quieren elevar a categoría de estatuto un fraude laboral".

INDUSTRIA

La secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, ha sostenido que es necesario un Plan Estratégico para el Empleo en la Industria, un sector en el que, en algunas zonas de España que no en Aragón, este último año han aumentado los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Ha achacado esta situación a la deslocalización de varias factorías a otros países donde, en muchas ocasiones, se precarizan las condiciones laborales.

Ligado a la importancia de tener trabajadores cualificados para el sector industrial, ha explicado que hay que impulsar la Formación Profesional: "No hay mano de obra cualificada porque no se ha dignificado la FP".

Para CCOO, la FP Dual tiene que pasar por un contrato de formación con un salarios. Además, ha opinado que es un ámbito que tiene que ser regulado en conjunto por todas las regiones: "No puede ser que cada comunidad autónoma desarrolle lo que entiende por Formación Profesional Dual".

Lola Santillana ha dicho que tiene que ponerse en marcha una red de orientación laboral estable para los trabajadores, junto al impulso de políticas activas de empleo.

DIÁLOGO SOCIAL EN ARAGÓN

El secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, ha dicho que hace un mes se mantuvo un encuentro en el que se firmo la declaración de inicio del diálogo social en la Comunidad aragonesa para esta legislatura. Este acuerdo va en la misma línea que el impulsado durante los últimos cuatro años.

De esta forma, entre otros aspectos, se quiere poner el foco en aquellos colectivos con más dificultades de inserción.

El adjunto a la Secretaría General del sindicato en la Comunidad, Juan Carlos Cantín, ha aclarado que, en general, la experiencia de la anterior marco de negociación del diálogo colectivo con el Gobierno PSOE-CHA en Aragón ha sido buena.

Respecto a este nuevo periodo con el Ejecutivo PSOE-Podemos-CHA-PAR ha apreciado que se van a trabajar en aspectos como mejorar la calidad del empleo y seguir atendiendo a los colectivos con mayores problemas de empleabilidad, sobre todo a los 'senior'. También se va a hablar de medidas para paliar la despoblación y de ayudar a seguir incorporando a la mujer al sistema productivo.