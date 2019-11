El Teatro Principal acoge una versión de circo y rap del clásico de Shakespeare 'Sueño de una noche de verano'

Así, la tradicional trama de la boda entre Teseo e Hipólita, se ambienta, en esta ocasión, en una carpa circense en la que las hadas pasan a ser trapecistas y el Rey de las Hadas se convierte en un maestro de ceremonias para dotar de actualidad a estos enredos amorosos.

"Es un universo muy poético para huir de esa cosa tan clásica de situar los duendes y las hadas más tópicos", ha explicado el director de la obra, Alfonso Palomares durante la rueda de prensa de presentación en el Teatro Principal. Al acto ha asistido también la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, y el gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo.

Además, en la adaptación, el personaje de Puck se convierte en un rapero que recita los versos de Shakespeare "de manera más cercana", con el objetivo de llegar al público adolescente, pero manteniendo la esencia del autor original.

En este sentido, Palomares ha defendido "apostar por un espectáculo comercial" en el "buen sentido", es decir, aquellos que "gustan al público". "Shakespeare tenía una exigencia comercial increíble y si él estuviera aquí diría que hagamos lo que tengamos que hacer para adaptarlo al público", ha apuntado.

La obra supone así una comedia "pura y dura" donde los actores "juegan con la parte técnica" pero "están vivos" a través de un lenguaje que trata de huir de los "viejismos" y los "costumbrismos" de un texto que se recita desde el escenario.

"Buscamos un lenguaje más audiovisual como el de las series de ahora que le llegue al corazón del público y eso es complicado en un escenario cuando tienes tantas cosas técnicas que resolver", ha explicado el director.

En esta línea, Palomares ha destacado que la pieza cuenta con "muchísima técnica" y que es "muy visual" con una "combinación de juego escénico extraordinaria" que lo hace "muy divertido" para todos los espectadores.

GRAN PRODUCCIÓN

En la representación de 'Sueño de una noche de verano' participan un total de siete actores y actrices que conforman un equipo, según ha aseverado su director, "en estado de gracia" puesto que combina "juventud y experiencia" para representar una pieza "muy exigente" y con "muchos cambios".

La actriz Encarni Corrales ha subrayado el "reto" que supone enfrentarse paralelamente a una obra de Shakespeare, a un circo, así como a cantar y bailar.

"No te puedes relajar, cuando no estás en el escenario, estás cambiándote para otro personaje o para formar parte del coro de otra escena y esto te hace estar más viva en el escenario", ha asegurado.

Esta puesta en escena en forma de gran producción, debido al número de actores, ha sido también valorada por la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, quien ha agradecido que "se siga apostando" por los grandes repartos.

"Es un placer ver a tanta gente trabajando junta porque en los tiempos que corren no es lo habitual", ha añadido. A juicio de la vicealcaldesa, la obra no sólo hace al público "pasar un rato divertido" si no también "replantearse según qué situaciones".

Por su parte José María Turmo, ha dado la bienvenida a una obra "absolutamente coral y divertida" y ha destacado la presencia de "producciones aragonesas" en el Teatro Principal.

El proyecto de Lagarto Lagarto y Zazurca producciones ha sido una iniciativa del anterior gerente del Patronato de Artes Escénicas, Víctor López, que fue preestrenado en abril en el Teatro Olimpia de Huesca, que también acogió su estreno hace un mes.

Ahora, llega a los escenarios del Teatro Principal de la capital aragonesa con un total de siete funciones; el miércoles 20 y jueves 21 de noviembre, a las 20.30 horas; dos actuaciones dobles el viernes 22 y sábado 23 a las 19.00 y a las 21.30 horas, y una última representación el domingo 24 de noviembre a las 19.00 horas.