ANDALUCÍA.-Jaén.- El PP lamenta "el tercer fracaso socialista" en la puesta en servicio del centro náutico del Giribaile

Así lo ha puesto de manifiesto el viceportavoz del grupo popular en la Diputación Provincial de Jaén, Miguel Contreras, después de que el pasado 31 de octubre se declaraba desierta la licitación. En 2017 y en mayo de 2018 fueron las anteriores ocasiones en las que tampoco hubo ninguna empresa interesada.

Contreras ha afirmado en un comunicado que desde el PP jiennense "venimos denunciando la ineficacia del PSOE a la hora de gestionar la puesta en marcha de esta infraestructura que por el momento volverá a estar sin uso". Para el viceportavoz del PP, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el PSOE han demostrado que "sus caprichos no son viables, o al menos eso debemos pensar cuando en tres ocasiones ha quedado desierto este contrato y ninguna empresa ha mostrado interés por su gestión".

Cabe recordar que esta infraestructura lleva finalizada desde marzo de 2015 y "cincuenta y seis meses después, que se dice pronto, sigue sin usarse y evidentemente deteriorándose", ha lamentado el dirigente popular.

En este sentido ha incidido en que durante su inauguración en 2015 Reyes justificaba el casi millón de euros de inversión para atraer turismo de interior. "Pues evidentemente tras cerca de 1.700 días después, ese centro náutico y recreativo no ha atraído a ningún turista, y es que por no atraer no atrae ni a una empresa para que lo gestione", ha dicho Contreras.

Ante este "evidente fracaso de la gestión socialista", desde el PP se ha criticado que la Diputación "ha seguido gastando dinero público para intentar atraer a empresas que lo gestionasen".

Así ha recordado el viceportavoz popular que después de que en 2017 quedara por primera vez desierta la licitación del pantano de Giribaile, la administración provincial decidió invertir cerca de 90.000 euros para dotar al centro de mobiliario para que pudiese ofrecerse la cafetería con lo necesario para su explotación. "Pese a dicha inversión tampoco se consiguió atraer a ninguna empresa".

Y además se ha realizado otra obra de cerca de dos millones de euros para mejorar el acceso en la carretera que discurre por los términos de Linares y Vilches y que da acceso al pantano, "pero tampoco dicha inversión ha supuesto un atractivo para la gestión del centro náutico y recreativo".

Ante esta situación desde el PP se pregunta el "por qué se realizó esta obra que como ya ha quedado claro no reúne las condiciones para ser un proyecto viable, ya que tras más de tres millones de euros invertidos han pasado 1.700 días y esa infraestructura sigue sin prestar servicio a los jiennenses ni atraer el turismo prometido".

Contreras ha finalizado aseverando que el referido centro náutico y recreativo en el pantano del Giribaile es "otro tranvía más del socialismo jiennense, es decir, una inversión que sigue parada por la ineficacia del PSOE de Jaén".

Por eso desde el PP van a pedir explicaciones y a exigir a Reyes y al PSOE que "de una vez sean serios y se sienten con la oposición y con el sector turístico para buscar una solución a esta inversión millonaria".