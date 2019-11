"Estoy cansada de cuidar, de servir, cómo haré para poner el hombro cuando estoy harta de hacerlo"

Afrontar las situaciones difíciles por las que atravesamos requiere muy a menudo de ayuda. 20minutos pone en marcha cada semana un consultorio psicológico con el fin de ayudar a resolver las dudas que plantean los lectores. Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas de esta semana que ha dado al consultorio de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Estoy atravesando una buena época en cuanto a trabajo. No me falta, incluso creo que abarco demasiado. Pienso que hay que aprovechar la "ola", pero a veces noto que la ansiedad me puede. Existe alguna técnica o remedio para poder evitar el estrés al que creo que me estoy sometiendo.

Claro que existen técnicas muy eficaces para combatir la ansiedad y el estrés y sacar lo mejor que llevamos dentro. Tenemos estrés en el trabajo cuando se dan un conjunto de "reacciones nocivas físicas y emocionales, que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador". Las respuestas del organismo se realizan a través del complejo sistema psico-neuro-endocrinológico. Afortunadamente, lo mismo que hemos aprendido a tener estrés, podemos desaprenderlo. Desde la psicología podemos desarrollar diversas técnicas que nos resultarán eficaces para reducir el estrés y la ansiedad. Y así, tenemos técnicas fisiológicas como la relajación y la respiración diafragmática; técnicas cognitivas como la parada de pensamiento y las autoinstrucciones y técnicas de control de los pensamientos perturbadores: la Actuación Racional Emotiva. Espero que a partir de ahora le resulte más sencillo controlar la ansiedad y el estrés.

Nací en argentina. Soy española. No llegué a cotizar desde que volví. Mi hija nacio aquí en 1982. En 2020 vendrá con sus dos hijos y esposo. Mi marido trabaja. Vivimos de alquiler. Siendo seis lo veo todo díficil. Estoy cansada de cuidar. De servir. De atender. Mi marido va en silla de ruedas. Estamos juntos hace 42 años. Cómo haré para poner el hombro cuando estoy harta de hacerlo. Duermo todo el día. Miro la televisión hasta las 3 de la madrugada. Nada me alegra. Vivimos muy humildemente y ajustados en lo económico.

Los síntomas que indica son compatibles con una estado de ánimo muy bajo. Lo primero que convendría es que tuviera un apoyo psicológico, para transformar sus hábitos y conseguir un buen equilibrio emocional y un estado de ánimo más elevado (si tardan mucho en darle cita en la Seguridad Social puede llamarnos a nuestra fundación y trataríamos de atenderla lo antes posible a través de un tratamiento on line. Teléfono 91 083 77 81). Una vez que usted esté mejor emocionalmente habría que ver cómo pueden abordar de la mejor forma posible la venida de su hija, nietos y yerno. Es importante que desde el principio se establezcan unas pautas de convivencia y una programación para que no caiga sobre usted todo el trabajo y para que esa situación (6 personas en su casa), dure lo menos posible. Muchos ánimos.

Llevo bastante tiempo sintiéndome encerrada en un agujero. Tengo 31 años y veo cómo nada avanza en mi vida, incluso creo que a veces retrocedo. Llevo trabajando en el mismo sitio casi 6 años, no encuentro posibilidades de encontrar otra cosa, porque por más que echo CV no me llaman de ningún lado, lo que me hace sentir como una inútil y una fracasada. Cuando siento que estoy desbordada, lo primero que se me viene a la cabeza es que me tengo que morir, y esa idea se queda en mi mente un día, otro día...ya en el pasado intenté quitarme de en medio, pero no funcionó. ¿Realmente merece la pena vivir? ¿En algún momento mi cabeza dejará de pensar tanto y se limitará a ser simplemente? Estoy cansada de estar dando vueltas en este mundo, sentirme una inútil...y no es algo nuevo, ya es algo reticente. Y el problema es que el agujero cada vez es más grande, y yo me siento cada vez más cansada de luchar. ¿Es normal sentirse así? No se si habrá solución, pero al menos me gustaría saber si hay algo que pueda hacer para quitarme esa idea de la cabeza. He intentado hacer deporte, leer, pasear, hacer cosas para que no me pase, pero cuando llego a casa y me meto en la cama, todo me desborda.

Claro que hay cosas que puedes hacer; de hecho lo estás intentando y eso significa un punto importante, pero sin duda necesitas ayuda psicológica de forma urgente. Afortunadamente, no te resignas y eso es crucial. En el libro “Recuperar la ilusión” te verás reflejada en algunos casos de los que detallo el proceso. De todas formas, si tuvieras problemas para conseguir esa ayuda psicológica de forma urgente, puedes llamarnos a nuestra fundación e intentaríamos ayudarte de forma inmediata (Teléfono 91 083 77 81).