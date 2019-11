Tamara Gorro cuenta en Instagram, entre lágrimas, un doloroso problema de salud en un dedo

Tamara Gorro ha demostrado ser una de las influencers más activas de nuestro país. La modelo no para de compartir con su más de un millón de seguidores su día a día implicándolos en su vida familiar, en sus reivindicaciones y, también, en sus malos momentos.

Este ha sido el motivo que le ha llevado a realizar uno de sus últimos stories, donde Gorro no ha podido evitar contar entre lágrimas el problema de salud que padece y que le está causando muchísimo dolor: una infección en el dedo anular de la mano izquierda.

Después de la celebración de cumpleaños de su marido, el futbolista Ezequiel Garay, –para el que decidieron disfrazarse de los años 60–, la influencer comenzó a subir una serie de historias en las que avanzaba el estado de su dedo, que ya le había dado alguna molestia a lo largo del día.

"Tiene como pus… No me regañéis, que ya voy al hospital", tranquilizaba a los usuarios de Instagram, quienes, por las declaraciones de Gorro, debieron mostrarse muy preocupados y animarla a acudir a un centro de salud para que valorasen el dedo.

Después de unas horas en el hospital, Tamara no podía evitar contarle a su ‘familia virtual’ –como ella llama a sus seguidores– todo lo acontecido. "No sabéis la llorera que he tenido. Me han apretado un poco y he visto las estrellas", contaba, justo antes de añadir que ha llegado, incluso, a marearse del dolor. "Ya no sé qué mierda tengo aquí en el dedo…", se sinceraba la modelo.

Un pequeño gran problema

La aparente infección en el dedo anular de Tamara Gorro parece estar sacándola de quicio. "Estoy desesperada de verdad; no sé qué hacer… Y ahora nada, antibiótico. Me encuentro muy mal hoy, mañana volveré. Os mando esto porque estáis súper preocupados", se despedía la modelo de todos los que estaban siguiendo el último minuto de su problema médico.

Al cabo de unas horas, volvió a dar parte de su estado de salud, aseverando que Ezequiel (con quien tiene dos hijos) ya había bajado a la farmacia a hacerse con los nuevos medicamentos que le habían recetado en el hospital. "Y por tercera vez, un nuevo antibiótico. Espero poder tolerarlo, porque ya estoy desesperada… El dolor ya se está bajando a la mano, y cada vez es más fuerte. Gracias por todos los mensajes familia virtual. ¡Os quiero con locura!", expresaba.

De nuevo al hospital

Tal y como ha desvelado a primera hora de este lunes, 18 de noviembre, Tamara Gorro debe volver al hospital donde es posible que tengan que abrirle el dedo si no mejora. "Los antibióticos los he tolerado. He pasado una noche muy mala y tengo unas ganas de vomitar brutales", ha contado, apenada. No obstante, habrá que esperar a las próximas horas para saber si, realmente, ha sido necesaria la intervención.