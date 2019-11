ANDALUCÍA.-Sevilla.- Convocan una nueva entrega de reclamaciones por el déficit de personal para alumnos de necesidades especiales

Según informa la citada plataforma, "ante la falta de respuesta" oficial a aquellas reclamaciones y la "venta de humo" del Gobierno andaluz de PP y Cs al respecto, las asociaciones de madres y padres de alumnos han convocado de nuevo a las familias afectadas a acudir este martes a las 10,00 horas a la sede de la Delegación Territorial de la Consejería Educación, para entregar de nuevo reclamaciones en demanda de "soluciones a la desatención de las necesidades educativas especiales" que sufren algunos alumnos.

Aquel 30 de octubre, una portavoz de la AMPA del colegio Joaquín Turina explicaba a Europa Press que sólo respecto a la figura de los monitores asistenciales y de acompañamiento a alumnos con necesidades educativas especiales, las AMPA tenían contabilizado que "más de 25 centros" de Sevilla y su provincia carecerían de esta figura, mientras en otros casos los centros carecen de intérpretes de lengua de signos pese a las necesidades de niños inscritos en tales colegios.

Y es que pese a tratarse de plazas otrora cubiertas con los correspondientes profesionales, la decisión de tener "paralizadas las bolsas de empleo" habría motivado que a lo largo de "los dos últimos años" las bajas y vacantes no hayan sido cubiertas, tras lo cual el comienzo del actual curso escolar ha resultado "terrible" para los alumnos con necesidades educativas especiales.

Todo ello cuando las familias matricularon a sus hijos en los centros educativos "con un dictamen de escolarización que reconoce, sobre la base de un diagnóstico psicopedagógico del Equipo de Orientación Educativa, la necesidad de determinados profesionales docentes o de apoyo para que su educación en el sistema público les garantice sus máximas posibilidades de desarrollo personal y académico".

"Hay padres y madres teniendo que abandonar su puesto de trabajo para suplir a la monitora escolar que no llega a cubrir las necesidades asistenciales de los hijos, que no pueden disfrutar del recreo porque no tienen monitores que le asistan, así como niños que requieren apoyo en el aula y que por no tenerlo están todo el horario escolar en el aula específica a pesar de que no es esa la modalidad de escolarización que se recomienda en su dictamen", alertan las AMPA.