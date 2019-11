Sube de 98 a 142 el número de mujeres atendidas por violencia de género en Salamanca

Así lo han destacado los responsables municipales de este área durante la presentación de los actos con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género que tendrán lugar el 25 de noviembre en la ciudad.

En la puesta de largo de la programación específica para esta jornada, que ha dado a conocer la concejal de Bienestar Social, Ana Suárez, los técnicos han puesto de relieve el incremento de casos y han valorado que, ahora, las mujeres cuentan con más información.

No obstante, Ana Suárez ha hecho hincapié en la necesidad de seguir trabajando en la misma línea pues hay mujeres que "incluso no son conscientes" de que son víctimas de esta violencia de género y no alertan porque, en algunos casos, llegan a ver la situación como "normal" dentro de su cotidianidad y no denuncian lo que sufren.