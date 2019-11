La Jerònima Galés reprodueix la primera guia de València, impresa l'any 1592

Amb aquest treball, l'entitat cultural reprodueix l'exemplar únic d'aquest llibre que es conserva en la Reial Biblioteca del Monestir de San Lorenzo del Escorial i que porta per títol 'Verdadera i copiosa descripció de la insigne ciutat de València'.

Considerada l'"arquetip d'una literatura historiogràfica", elaborada per a exaltar les bondats d'una ciutat i usada habitualment en festes urbanes per a contribuir a mantindre l'orgull patri, aquesta guia de la ciutat de València va ser escrita per Miguel de Vargas l'any 1592.

El text, un romanç d'exaltació de València, s'inclou íntegre en l'estudi i edició crítica que els autors Pablo Cisneros i Joan Carles Gomis han elaborat sobre aquesta obra i que la Societat Bibliogràfica ha editat amb motiu del seu XXV aniversari.

Els actes commemoratius d'aquesta efemèride conclouen aquesta setmana amb la celebració de les II Jornades de Bibliofília en el Centre Cultural La Nau.

Un dels actes programats durant aquestes jornades serà la presentació de l'edició crítica d'aquesta guia, en la qual Miguel de Vargas glossa diferents aspectes de València com l'antiguitat de la ciutat, la seua situació política, la seua estructura, la "bondat del seu cel i la fertilitat del seu sòl" o la preeminència dels seus ciutadans il·lustres.

Una altra de les característiques destacables d'aquest exemplar únic i al que l'estudi crític dedica bona part de la seua anàlisi és que inclou una de les primeres impressions d'un minuciós gravat de la ciutat que es va realitzar a mitjan segle XVI i que arreplega "nombrosos detalls arquitectònics" de la València emmurallada: quatre portes i els seus ponts d'entrada, la torre del Micalet o el cimbori de la Catedral, entre d'altres.