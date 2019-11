El comité de empresa del Gobierno pide incluir al personal laboral de Educación en el presupuesto

En este sentido, demanda que la consejera, Marina Lombó, se "siente a negociar" de forma "urgente" las condiciones de este personal laboral, que son "muy precarias", y suponen la "discriminación" de este colectivo para el que el comité pide "igualdad de trato" con el resto de personal del Gobierno.

Asimismo, solicita la "reversión" en la externalización de los servicios, que afectan especialmente a cocina y empleados de servicios; la creación y dotación de puestos "suficientes" de técnicos de Educación Infantil en la relación de puestos de la Consejería para cubrir las aulas de dos años; un aumento salarial para los subalternos; y la inclusión de efectivos en el Centro de Educación Especial Parayas.

Se trata de unas demandas que hoy ha dado a conoce en rueda de prensa la presidenta del comité, Isabel Rodríguez, quien ha denunciado que el personal laboral e incluso funcionario que trabaja para la Consejería de Educación tiene "mermadas sus condiciones laborales y salariales" respecto al resto de personal del Gobierno de Cantabria, así como que Lombó "no quiere hablar de nada que suponga mejoras para este personal".

"No hay más que ver el espacio otorgado a este personal en la presentación de las cuentas de la Consejería, donde la propia consejera no hace prácticamente referencia", ha asegurado Rodríguez, apuntando que, en la presentación del presupuesto, Lombó se refirió a los cuerpos docentes pero "no habló del personal de administración y servicios, porque parece que no existe".

Según Rodríguez, el personal de centros docentes, que es "imprescindible" para el buen funcionamiento de estos centros, es "el gran olvidado", tanto salarial como funcional y en general en sus condiciones de trabajo, por los diferentes gobiernos.

Incluye a 140 empleados de servicio, 217 subalternos, 107 técnicos sociosanitarios, seis técnicos superiores de Educación Infantil (TSEI), 26 técnicos u operarios de cocina, y 12 técnicos.

El comité ha indicado que, desde hace varias legislaturas, la Consejería ha ido amortizando los puestos de trabajo de personal laboral y contratando a empresas externas, tanto públicas como privadas, para realizar este trabajo, como en el caso de los TSEI, con seis puestos gestionados por la Consejería directamente y 180 prestados por personal externo.

Además, ha asegurado que, en este ámbito, los horarios se "imponen años tras año", inclumpliéndose la fecha de negociación y aplicándose de forma unilateral.

También, Rodríguez ha calificado de "sangrante" el caso del CEE Parayas por la falta de personal y al que se "regatea" un efectivo.

A todo esto se añade la "falta de voluntad negociadora" de la consejera de Educación, que "sigue sin dignarse a recibir" al comité de empresa, aún con dos conflictos abiertos (el de TSEI y el de subalternos) y que -ha insistido en censurar- responsabilizó el comité, en el Parlamento, de la situación de este personal, por lo que ha pedido "respeto" tanto para esta entidad como para los trabajadores, así como que les reciba "en breve" para iniciar una ronda de negociaciones con el fin de abordar estas cuestiones.