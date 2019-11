Ribó sobre el nou ple sobre l'EMT València que demana el PP: "Tenen dret i es convocarà en el seu moment"

"No m'ha arribat. Quan la veja, si és una petició d'un ple extraordinari, evidentment, tenen dret i es convocarà en el seu moment", ha assenyalat el primer edil preguntat per la sessió plenària extraordinària que ha reclamat el PP.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació durant la seua assistència a la inauguració de la trobada City Hub València 'Talent i benestar. Eixos de creixement sostenible d'una capital'.

D'altra banda, preguntat per la relació del bufet d'advocats en el qual treballa el seu cunyat amb l'Empresa Municipal de Transports i per si aquest despatx ha facturat a aquesta companyia pública, l'alcalde ha manifestat que es reafirma en les seues declaracions de "la setmana passada".

"EM REAFIRME I PUNT"

"Jo el que vaig dir la setmana passada em reafirme i punt", ha asseverat el responsable municipal. Així mateix, preguntat pel contracte del secretari del consell d'administració de l'EMT, de la firma SMT Assessors relacionada amb Abastos Abogados, ha reiterat que es reafirma en el que ha exposat sobre aquest tema. "Em reafirme en el que dic. Em reafirme en açò", ha insistit.

Joan Ribó va exhibir dijous passat en el ple ordinari celebrat en el consistori un document del Registre Mercantil de València i província per a assegurar que el seu cunyat "mai" ha estat en la firma SMT Assessors que factura a l'EMT pels servicis i l'assessorament que li presta el secretari del consell d'administració d'aquesta entitat.

"Vull entrar en el del meu cunyat. Mai ha estat en SMT Assessors i no és soci d'aquesta empresa on està el secretari del consell d'administració de l'EMT", va indicar Ribó. Així, va declarar que eixe certificat del Registre Mercantil mostrava que "no hi ha res de res" quant a una relació entre el seu familiar i la firma que factura a la companyia i va apuntar que el germà de la seua dona "mai" ha prestat "servici, ni directament ni indirectament" a l'empresa municipal.

"Que quede clar és important", va subratllar el primer edil, que va explicar a continuació que encara que el seu cunyat "té part en un bufet d'advocats -Abastos Abogados- amb participacions en SMT, "mai" ha treballat per a l'EMT.