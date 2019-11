Tudanca pide a Igea que no le use "para lavar su conciencia" y le acusa, de convertir la política en un "lozadal"

Así lo ha manifestado Tudanca en la rueda de prensa en la que ha presentado una iniciativa que llevará a las Cortes con el objetivo de "ir restringiendo el juego" en la Comunidad y "acabando con el importantísimo número de bonificaciones fiscales" que tiene este sector.

En respuesta a las declaraciones del pasado viernes de Francisco Igea, que acusó a Tudanca de haberse desacreditado "como un político sensato" por desvelar el contenido de unas conversaciones entre ambos, el líder socialista ha reconocido que no le interesa "lo que dice el vicepresidente" y que no va a entrar más "en este debate".

Al respecto, a Tudanca, lo único que le interesa saber de Francisco Igea, es si se va a afiliar a Vox o al PP y cuándo lo hará, al tiempo que le ha pedido que no le utilice "para lavar su conciencia".

"Él sabe lo que ha hecho, sabe quién ganó las elecciones, sabe con quién pactó y sabe lo que están haciendo con esta Comunidad. Pero que no me use para lavar su conciencia. Están convirtiendo en tal lodazal, el señor Mañueco y el señor Igea, la política en Castilla y León que no voy a entrar", ha aseverado Luis Tudanca.

Asimismo, el secretario regional del PSOE ha reconocido que pensaba que el "matrimonio de conveniencia" entre PP y Cs iba a durar toda la Legislatura, pero que ahora le entran las "dudas" cuando oye a los dirigentes de ambas formaciones decir que el pacto de Gobierno "durará" porque "siempre hacen lo contrario de lo que dicen".

"Yo tenía claro que iban a durar cuatro años porque se han repartido todo, los asesores, los cargos...." ha asegurado Tudanca, que se ha preguntado que si ahora "van a echar a los que han colocado a dedo" a lo que él mismo ha respondido: "no lo van a hacer".