Martínez (Podemos) anuncia la apertura "de una vía de negociación" de los Presupuestos al haber "margen suficiente"

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Martínez, se ha referido al anuncio de este lunes de coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, de que los dos parlamentarios de su formación que integran el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos en la Cámara vasca no apoyarán los presupuestos del Gobierno Vasco para 2020 porque considera que "no hay margen" para alcanzar acuerdos. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo vasco únicamente necesitaría dos abstenciones para sacar adelante las Cuentas de 2020.

Tras recordar que ya la pasada semana presentaron al consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, su "plataforma de negociación de 350 millones, ha anunciado que, pese al anuncio de los representantes de Ezker Anitza, Podemos abrirán una "vía de negociación" con el Ejecutivo en relación a los Presupuestos.

Según ha anunciado, esta misma tarde se pondrá en contacto con el consejero Azpiazu para establecer una nueva reunión -que previsiblemente se celebraría este próximo viernes- para "avanzar en un intercambio de propuestas".

"Tomamos esta decisión con el máximo respeto a la decisión de Ezker Anitza de no seguir en la negociación y votar no a los presupuestos", ha afirmado en referencia a una decisión que "está hablada y acordada dentro de la coalición" por lo que "no afecta a la voluntad de Ezker Anitza, Podemos y Equo de seguir construyendo el proyecto de la coalición.

A juicio de Martínez, es "evidente" que hay cuestiones trabajadas por Elkarrekin Podemos en los últimos tres años a los que el Gobierno Vasco ha decidido dar "espacio" en el proyecto presupuestario y por ello "hay margen suficiente para iniciar una negociación -con Podemos y Equo- para dejar nuestra impronta en temas prioritarios".

Entre estas cuestiones ha subrayado la necesidad de establecer un "escudo económico que proteja a familias y empresas de la crisis económica, así como implantar políticas innovadoras en políticas feminista y lucha contra el cambio climático".

Respecto a los puntos de negociación, el líder de Podemos ha recordado que la plataforma que presentaron al Gobierno vasco contemplaba modificaciones presupuestarias sobre 350 millones pero ha reconocido que "cuando se entra en una negociación toca ceder".

No obstante, ha defendido que el Ejecutivo deberá ofrecerles "una respuesta detallada" sobre las propuestas planteadas por la coalición, ya que, por ejemplo, "las cantidades que entendemos hay que modificar en empleo son más ambiciosas" que las ofrecidas por el Gobierno y les tocará "hacer un esfuerzo por ser quienes necesitan el apoyo", cuestión que ha hecho extensible a las políticas feministas o el cambio climático. Pese a todo, Martínez ha reconocido que no plantean "líneas rojas".

EJECUTIVO CENTRAL

Asimismo, Martínez ha incidido en que la posición que asuma Podemos respecto a las Cuentas vascas no tiene nada que ver, "en ningún caso", con las negociaciones se puedan desarrollar en el Estado de cara a la gobernabilidad por tratarse de "canales diferenciados".

Por último, y cuestionado por el preacuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos ha sostenido que la militancia lo ha recibido con "satisfacción", aunque ha recordado que "cuando uno comparte gobierno con otra fuerza política hay cuestiones en las que tiene que ceder".