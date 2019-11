Los CDR llaman a publicar malas reseñas sobre los hoteles que alojan a policías y a Guardia Civil en Cataluña

🚨 Portem massa temps ocupats per les forces repressives de l'Estat. Que se'n vagin!



🏨 Diguem a tothom que els hotels on s'allotgen NO són bons. Fem ressenyes i puntuem-los negativament per a advertir-ho!



📝 Podeu publicar-les, des de comptes no personals, als enllaços: 👇