Why Tenerife? promociona en Helsinki las ventajas de la isla para el sector de los videojuegos

Este evento reúne desde las 11.30 hasta las 23.00 horas a un millar de desarrolladores de videojuegos de todo el mundo y a inversores con ganas de inyectar dinero en un sector que no para de crecer.

En Press Start, la plataforma de atracción de inversiones de Tenerife desplegará sus mejores bazas: una temperatura media de 23ºC, el mejor régimen fiscal único en Europa y un ambiente ideal para desarrollar proyectos creativos.

Slush es un movimiento de emprendedores de tecnología avanzada que empezó en 2008 con una reunión informal de 300 personas. Hoy día, sigue siendo un movimiento sin ánimo de lucro pero ha crecido de forma exponencial para convertirse en un festival tecnológico que en 2018 congregó a más de 3.100 startups y 1.800 inversores.

Es un evento de gran repercusión internacional que reúne a startups junto con empresas notorias del sector tecnológico para crear relaciones y oportunidades únicas en la industria tecnológica. El lema de esta edición es 'Not the californian sun, but honest slush'.

Además de asistir a Slush, Why Tenerife? organizará un afterwork con trabajadores remotos y startups y participará en un evento que organiza la Embajada de España en Helsinki llamado 'Oportunities of investment in Spain for Finish Companies'.

Why Tenerife? estará también presente en la Misión Digital que ICEX y Red.es, junto con la Oficina Económica y Comercial de España en Helsinki, han organizado este miércoles día 20. El objetivo es conocer las oportunidades que ofrece la capital finlandesa a los sectores de la economía digital.

En Why Tenerife?, el Cabildo de Tenerife, la Autoridad Portuaria de Tenerife, la Cámara de Comercio, la Zona Especial Canaria y la Zona Franca de Tenerife suman fuerzas para atraer inversiones y negocios a la isla.

Aprovechará su estancia en Helsinki para promocionar el sector de los videojuegos, que encuentra en Tenerife grandes oportunidades para desarrollar cualquier proyecto. Triple O' Games, Lethal Games, Pixelfan, PlayMedusa, Promineo Studios, No Brakes Games, In Efecto y Drakhar son algunas empresas de gaming asentadas en la isla.