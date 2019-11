Amazon se adelanta al Black Friday con moda infantil a precio de rebajas

Ir de compras con los más pequeños de casa es misión imposible. Sus ganas de jugar (y la falta de aptitudes de algunos para estar quietos durante más de cinco minutos) logran que muchos padres se vean obligados a elegir la ropa de los niños online. Así, aprovechando que con la llegada del Black Friday estamos rastreando los electrodomésticos para el baño más rebajados o los mejores auriculares para empezar —de una vez por todas— a correr, podemos hacer una paradita en Amazon, donde se han propuesto convencerte de que son los mejores para vestir a tus hijos. Prendas unisex, para él y para ella a precios de rebajas, ¿estás dispuesto a perdértelo?

Echa un ojo a las prendas unisex

- Unos pantalones todoterreno. Este pantalón verde caqui, ideal para niños y para niñas, es cómodo y genial para jugar (y nos ayuda a despegarles del pantalón de chándal o las mallas). Entre los mejores aspectos de esta prenda cabe destacar sus bolsillos laterales y traseros, el material del que está hecha (100% algodón), su resistencia a los más de 30ºC de la lavadora y, además, su precio... Esta rebajada un 36% y ahora solo cuesta 20 euros.

Pantalones Unisex. Amazon

- Una camiseta muy positiva. Cuello redondo, manga larga, un gris muy combinable y un mensaje colorido que les ayudará a ir al cole bien contentos. Esta camiseta, que se puede llevar como interior o prenda única, está hecha de algodón y se puede meter en la lavadora. Como la anterior, también está sujeta a una rebaja del 36%, por lo que solo cuesta 9,45 euros.

Sudadera estampada. Amazon

- Unas botas para comerse el mundo. Caliente y muy cómodas, sin renunciar al diseño. Estas botas verdes con forma de dinosaurio harán las delicias de nuestros hijos (y de todos sus compañeros de colegio), pues las escamas verdes de polipiel de la parte delantera y trasera son las indiscutibles protagonistas de este calzado. Además, se las podrán poner ellos solos, ya que se abrochan con cremallera lateral.

Botas Dinosaurio. Amazon

Si eres niña, te encantará

- Una sudadera para vencer al frío. ¿Quién no ha soñado siendo niño con ser astronauta? El divertido estampado de esta sudadera sin capucha evoca esa pasión por el espacio. Su tejido es suave, 100% algodón y cómodo, para que sea la prenda de la que no se quieran separar durante las largas tardes de invierno jugando en el parque. Amazon facilita la tarea de tener que pedirles que se abriguen, con esta prenda que está con un 41% de descuento.

Sudadera espacio. Amazon

- Las faldas para ir a la última. Dicen que, con el tiempo, todo vuelve. Eso ocurrió con la pana que, tras unos años desaparecida de los catálogos de moda, ha vuelto a convertirse en un must. Para que los pequeños también vayan a la última, esta falda de Red Wagon, disponible en dos colores, es la solución. Tiene botones, pero... ¡que no cunda el pánico! Son con cierre a presión, para facilitar que los niños puedan vestirse solos o con más rapidez si cuentan con ayuda.

Falda RedWagon. Amazon

- Unas botas con las que dejar huella. Los más pequeños de la casa necesitan un calzado adecuado a su intensa actividad diaria. La comodidad y la facilidad a la hora de calzarse son dos de los factores más importantes y ambos confluyen en estas botas que tienen un 36% de descuento en Amazon, con un precio final de 25,21 euros. Están hechas de cuero, tela y goma en la suela para dejar huella.

Botas Desert. Amazon

Si eres niño, te encantará

- Sudadera con superpoderes. No hay duda de que este 2019 ha sido el año de los superhéroes y, en concreto, Los Vengadores han acaparado la atención de mayores y pequeños. Así, aquellos niños que sueñan con salvar el mundo lo tienen un poco más fácil con esta sudadera que rememora las viñetas clásicas de los cómics de Marvel. Además de los superpoderes, esta prenda es cómoda y perfecta para lucir un estilo deportivo y casual.

Sudadera Los Vengadores. Amazon

- Pack de básicas para ir bien abrigado. Incluyendo dos camisetas de algodón lisas (una azul marino y otra mostaza) y una tercera un poco más gruesa y estampada, con este económico pack (a partir de 11 euros) no hay que pensar en conjuntos. Tal y como se puede ver en el enlace, lo mejor es superponer las prendas, logrando un look divertido, moderno y muy calentito.

Pack de camisetas. Amazon

- Unos botines para pisar con seguridad. Estos estilosos botines son el cierre perfecto a cualquier look y, además, presentan la máxima comodidad para los niños. No solo por su cierre de velcro, que facilita la tarea de calzarse, si no por su sujeción a prueba de tres partidos de baloncesto.

Botines alto con velcro. Amazon

