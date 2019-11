Desarticulen a Alacant un grup que distribuïa bitllets falsos de cinc euros a Espanya i Portugal

Les investigacions van començar l'any 2015 davant la detecció d'un important increment d'exemplars falsificats, principalment en la província d'Alacant, ha informat aquest dilluns el Ministeri de l'Interior. Des d'aleshores s'han desenvolupat diferents operacions de manera intermitent fins a l'actualitat.

El procés d'investigació ha resultat complex, han explicat, a causa que els bitllets de cinc euros no solen ser revisats pel públic en general pel seu baix valor, per la qual cosa no solen registrar-se denúncies. Per aquest motiu, la informació que es rebia només arribava a través dels exemplars que eren detectats en el circuit financer.

La Policia Nacional va obrir diferents línies d'investigació que van permetre detectar bitllets falsos per tota Espanya, però principalment a Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya, encara que també a Portugal. Aquestes gestions van portar a la identificació de diversos individus amb antecedents policials per fets similars.

526 BITLLETS FALSOS

Una vegada identificat el possible origen dels bitllets falsos es van practicar dos registres domiciliaris simultanis a Alacant. En un dels domicilis es van trobar 526 exemplars falsos de bitllets de cinc euros. Els agents van arrestar sis presumptes distribuïdors, entre els quals es trobava el suposat líder de l'organització.

Amb aquesta operació es dona per desarticulada una de les organitzacions més antigues dedicades a la distribució de diners falsos, ha ressaltat el Ministeri de l'Interior.

Aquesta intervenció se suma a una altra similar duta a terme fa dues setmanes a Granada, on es va detindre a un individu, i a la realitzada fa uns dies a Huelva, on es va desarticular una impremta clandestina dedicada a la falsificació de bitllets de 5, 10, 20 i 50 euros.