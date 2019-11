Ribó sobre el nuevo pleno sobre la EMT que pide el PP: "Tienen derecho y se convocará en su momento"

"No me ha llegado. Cuando la vea, si es una petición de un pleno extraordinario, evidentemente, tienen derecho y se convocará en su momento", ha señalado el primer edil preguntado por la sesión plenaria extraordinaria que ha reclamado el PP.

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación durante su asistencia a la inauguración del encuentro City Hub València 'Talento y bienestar. Ejes de crecimiento sostenible de una capital'.

Por otro lado, preguntado por la relación del bufete de abogados en el que trabaja su cuñado con la Empresa Municipal de Transportes y por si este despacho ha facturado a esta compañía pública, el alcalde ha manifestado que se reafirma en sus declaraciones de "la semana pasada".

"ME REAFIRMO Y PUNTO"

"Yo lo que dije la semana pasada me reafirmo y punto", ha aseverado el responsable municipal. Asimismo, preguntado por el contrato del secretario del consejo de administración de la EMT, de la firma SMT Asesores relacionada con Abastos Abogados, ha reiterado que se reafirma en lo que ha expuesto al respecto. "Me reafirmo en lo que digo. Me reafirmo en ello", ha insistido.

Joan Ribó exhibió el pasado jueves en el pleno ordinario celebrado en el consistorio un documento del Registro Mercantil de València y provincia para asegurar que su cuñado "nunca" ha estado en la firma SMT Asesores que factura a la EMT por los servicios y el asesoramiento que le presta el secretario del consejo de administración de esta entidad.

"Quiero entrar en lo de mi cuñado. Nunca ha estado en SMT Asesores y no es socio de esta empresa donde está el secretario del consejo de administración de la EMT", indicó Ribó. Así, declaró que ese certificado del Registro Mercantil mostraba que "no hay nada de nada" en cuanto a una relación entre su familiar y la firma que factura a la compañía y apuntó que el hermano de su mujer "nunca" ha prestado "servicio, ni directa ni indirectamente" a la empresa municipal.

"Que quede claro es importante", subrayó el primer edil, que explicó a continuación que aunque su cuñado "tiene parte en un bufete de abogados -Abasto Abogados- con participaciones en SMT, "nunca" ha trabajado para la EMT.