ANDALUCÍA.-Sevilla.- Tribunales.- El TSJA niega que el Ayuntamiento "incumpliera" sus aportaciones al plan de mejora de Tussam

En su sentencia, fechada el pasado 5 de septiembre y recogida por Europa Press, el Alto tribunal andaluz aborda un litigio promovido por la Agrupación Sindical de Conductores (ASC) en torno al Plan de Mejora Económica y Financiera promovido para la sociedad municipal de transportes con el horizonte de 2016, que para el Ayuntamiento hispalense implicaba "aportaciones extraordinarias a esta empresa por importe de 70 millones de euros anuales" para "aminorar su déficit" y para la plantilla "una aportación financiera" traducida en la renuncia al cobro de diversas primas.

A tal efecto, la sentencia recoge que el convenio colectivo de Tussam firmado en junio de 2012, tras ser acordado el mencionado Plan de Mejora Económica y Financiera, y con vigencia hasta finales de 2016, incluía tanto "la renuncia al cobro de la prima de calidad del servicio, lo que supone 218,31 euros por trabajador", entre otros aspectos, como el calendario de "recuperación de la aportación" realizada por la plantilla, con una cláusula según la cual "en caso de que el Ayuntamiento no cumpliese algunos de los compromisos económicos recogidos en el Plan de Mejora Económico y Financiero, la empresa abonará íntegramente las cantidades aportadas por los trabajadores".

En ese sentido, recuerda la sentencia que en diciembre de 2014, la representación sindical de la plantilla de Tussam solicitó al entonces alcalde popular de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, como presidente de la sociedad municipal, que "realice la modificación presupuestaria que permita la incorporación de los 2,2 millones al presupuesto y que ese dinero, dado que según usted la situación financiera de la empresa lo permite, se utilice para adelantar la recuperación prevista sobre la aportación de los trabajadores y en adecuar la jornada, en cómputo diario y anual, a la media impuesta por el Gobierno".

A LOS TRIBUNALES

A partir de ahí, tras no mediar acuerdo entre las partes en el seno del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), en junio de 2016 el sindicato ASC elevó el asunto a la vía Social, si bien en marzo de este año el Juzgado de lo Social número tres de Sevilla desestimaba su demanda inicial.

Frente a dicha sentencia del juzgado, ASC interpuso un recurso de súplica ante el TSJA, reclamando que la resolución judicial impugnada incluyese dentro de su capítulo de hechos probados el siguiente párrafo: "habiéndose detraído de la aportación comprometida por el Ayuntamiento en el marco del Plan de Mejora Económico Financiero a los presupuestos de Tussam para 2015 la cantidad de 2,2 millones de euros".

Del mismo modo, el sindicato señalaba una supuesta infracción del anterior convenio colectivo, que como se ha señalado estipulaba que si el Ayuntamiento no cumplía sus compromisos económicos con el Plan de Mejora de Tussam, la empresa habría de abonar íntegramente las cantidades aportadas por los trabajadores para el mismo.

No obstante, el TSJA zanja que "la recuperación inmediata y total de las cantidades que constituyen la aportación de los trabajadoresal Plan de Mejora Económica y Financiera se produce únicamente si el Ayuntamiento incumpliera sus compromisos económicos, lo que no se ha acreditado", siendo la mencionada cláusula "una forma excepcional de recuperación de la aportación a través de un pago único, prevista exclusivamente para el caso de que no se realizara la aportación extraordinaria municipal, lo que no se ha acreditado".

APORTACIONES INCLUSO "SUPERIORES"

Según el TSJA, "resulta probado" que las aportaciones municipales a Tussam "se elevaron a 1.029.000.000 euros" entre 2002 y 2016, "superiores a las estimadas" en el plan de mejora. Así, el Alto tribunal andaluz corrobora al Juzgado de lo Social número tres a la hora de zanjar que "no cabe afirmar en modo alguno que el Ayuntamiento incumpliera los compromisos económicos asumidos, sino que por el contrario la aportación total asumida fue incluso superior a la inicialmente estimada en el plan de mejora".

Así, el tribunal desestima el recurso de súplica de ASC contra la sentencia inicial del Juzgado de lo Social número tres, confirmando íntegramente la misma.