Fernández Mañueco: "Si Pedro Sánchez piensa en el interés de España, allí encontrará siempre al PP"

En la jornada 'El reto demográfico y competitividad empresarial en Castilla y León', organizado por el diario El Norte de Castilla y Unicaja Banco, el presidente de la Junta ha considerado que "no es positivo" ni para la economía ni para la "España constitucional" un Gobierno que se base "en el separatismo y en el extremismo".

"Pedro Sánchez va por un camino que está claro y evidente para todo el mundo", ha lamentado, tras lo que ha señalado que la opción del presidente en funciones es Unidas Podemos. No obstante, ha recordado que para lograr su investidura debe lograr 176 votos favorables en el Congreso y "muchas fuerzas autonomías y localistas entran en juego", en el que, como ha destacado "también existen fuerzas separatistas independentistas y otras, más preocupantes, que son el sostén político al terrorismo".

"No sé que va a ocurrir pero esta situación no me gusta", ha concluido.