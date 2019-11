El Principado dice que velará para que la ronda norte tenga un "respeto escrupuloso" al medio ambiente

El Ministerio de Fomento ya ha elaborado un estudio informativo sobre la nueva infraestructura. "Hay que ser muy cuidadosos en la elección del trazado entre los muchos que señala el estudio informativo", ha dicho Cofiño.

El dirigente asturiano ha respondido a una pregunta del secretario general de Podemos en Asturias y diputado regional, Daniel Ripa, quien dijo que la ronda norte "no tiene ningún sentido" porque no existe un volumen de tráfico tan grande y se podría optar por otras alternativas menos costosas económico y medioambientalmente. Ha añadido que contradice al plan de movilidad del área central que impulsa el Gobierno regional, que apuesta por reducir el uso del vehículo privado. Y finalmente se ha preguntado si habrá algún interés de alguna constructora.

"Yo no tengo interés en ninguna constructora, no soy accionista", ha querido aclarar Cofiño tras la intervención de Ripa. Además ha dicho que no hay ninguna contradicción entre el plan de movilidad y el diseño de la ronda norte, recordando que el documento aún está en trámite de información pública. "La ronda norte es un proyecto fundamental, no lo pone en duda nadie", ha sentenciado Cofiño.

Sin embargo, este asunto fue objeto de debate en otro punto del orden del día de la comisión, cuando IU defendió una propuesta para pedir al Ministerio una solución más sostenible.

Los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox sirvieron para rechazar la iniciativa. Con Foro Asturias ausente en la comisión, solamente votaron a favor Podemos e IU.

En el turno de justificación de voto, el diputado del PSOE Ricardo Morales ha dicho que en su partido son favorables a la construcción de la ronda, salvo que haya estudios que demuestren que hay "inconvenientes insalvables". Ha incidido en que el estudio del Ministerio de Fomento aporta 60 alternativas.

Desde el PP, Álvaro Queipo, ha recordado la cronología del proyecto, señalando que el estudio sobre el trazado elegido estará listo para finales de 2020 y que a partir de ahí se abrirá un plazo de meses de alegaciones. El proyecto final puede alargarse otro año más. Así, ha dicho que no sería bueno introducir "nuevos retrasos".

La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, ha insistido en que la infraestructura es una "verdadera necesidad" para Oviedo. Ha añadido que todo el mundo podrá hacer las consideraciones que estime en los trámites de participación pública.