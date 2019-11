Gregory Payne, del Emerson College de Boston, recibe el honoris causa por la Universidad Ramon Llull

La Universitat Ramon Llull (URL) ha investido esta semana doctor Honoris causa a James Gregory Payne, experto en diplomacia pública y director de los Estudios de la Comunicación del Emerson College (Boston, Estados Unidos), a propuesta de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales (FCRI) Blanquerna-URL.

Para la concesión de este título se ha tenido en cuenta el reconocido papel de Payne como redactor de discursos y su trabajado para los alcaldes de Los Ángeles o Boston; la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; y el príncipe saudí Faisal Al Said. El galardonado tendió puentes entre el pueblo norteamericano y el saudí tras el atentado del 11 de septiembre de 2011.

Payne ha centrado su discurso en su "profunda y sólida creencia en la fuerza inherente de la comunicación para generar el mayor bien para todos" y sobre el objetivo de la comunicación por buscar un terreno compartido entre las partes y poder hacer crecer la confianza, las relaciones y el aprendizaje, según un comunicado de la URL. "Cuando era un niño y vivía en una granja del sur de Illinois, la comunicación política me tenía cautivado. Recuerdo perfectamente ver los debates presidenciales de Nixon y Kennedy en 1960, y apreciar la fuerza del medio para formar opiniones", ha explicado Payne.

Sobre la democracia y la tecnología, ha opinado que "las pruebas no auguran nada bueno para los que preveían que la tecnología sería la vía para conseguir un mundo más democrático", ya que considera que la tecnología ha atentado contra los principios democráticos.

Nuevas generaciones

No obstante, Payne está convencido de que las nuevas generaciones de estudiantes traerán un cambio, porque "la juventud no es una cuestión de edad, sino de mentalidad", ha opinado. "En una época comparable al Watergate, si no peor, con atentados contra cada parte de nuestro sistema y de nuestros gobiernos", la juventud refleja una visión idealista del mundo, ha dicho el recién nombrado Honoris causa. Ha puesto el ejemplo de voces jóvenes "que mantienen su compromiso, entrega y determinación para encarar con valentía nuestros problemas desde una perspectiva nueva", como las jóvenes activistas Malala Yousafzai y Greta Thunberg.