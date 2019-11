ANDALUCÍA.-Málaga.- Un vecino de Campanillas gana un Sueldazo de la ONCE de 240.000 euros en diez años

La suerte la ha dado María Lourdes Castro, que vende en un quisco ubicado en la calle Bratislava, número 1, junto al Mercado de Campanillas, en Málaga.

Castro ha dicho estar "muy emocionada de haber podido dar un premio de estas magnitudes, estoy súper contenta, parece que me ha tocado a mí el premio". "No paro de mandar mensajes a mis hijos de lo nerviosa que estoy. Mi jefe, ha sido la persona que me ha dado la noticia porque hoy es mi día de descanso y cuando me he enterado me he quedado muy impresionada", ha detallado, al tiempo que ha afirmado que "me encantaría conocer a la persona que le ha tocado, me haría mucha ilusión".

El sorteo de este domingo 17 de noviembre estaba dedicado al Teatro Principal de Alicante, dentro de la serie monográfica dedicada a ciudades a escena y ha llevado el resto de premios a la Comunidad Valenciana, han recordado desde la ONCE a través de un comunicado.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta.

También 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Para el próximo viernes, 22 de noviembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece su mayor bote, un premio de 90 millones de euros.