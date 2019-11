El PP guanya per 17 vots les eleccions repetides a la Granja de la Costera

D'aquesta manera, el PP es proclama guanyador d'unes eleccions que han hagut de repetir-se després que al juny, la Junta Electoral Central (JEC) declarara la nul·litat dels primers comicis després d'estimar un recurs del PP perquè un vocal de la taula electoral formava part de la llista del PSPV-PSOE. Es dona la circumstància que aquest municipi ha votat quatre vegades enguany i que ha hagut de triar al seu primer edil només una setmana després de les eleccions generals celebrades en tota Espanya.

Amb una participació del 98 per cent i 11 vots nuls, la candidatura popular encapçalada per José Miguel Marín ha guanyat en aquesta repetició electoral i s'erigeix així com a nou alcalde de la localitat, ha informat el PP.

Després de conéixer-se aquests resultats, el president de la gestora del PP de la província de València, Juan Ramón Adsuara, ha felicitat Marín pel seu triomf i s'ha mostrat "satisfet davant aquest tancament de cicle electoral municipal pel fet d'haver aconseguit les 59 alcaldies -49 amb majoria absoluta i altres 10 a través de pactes amb altres formacions polítiques-, la qual cosa suposa sis més de l'aconseguit en la cita electoral del 2015".

Adsuara ha destacat, a través d'un comunicat, "la capacitat de generar consensos que ha demostrat" el Partit Popular i espera que servisca d'"exemple per a un mandat que ha de suposar una millora en les condicions de vida dels valencians que és el nostre gran objectiu".