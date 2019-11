Ferrocarrils instal·larà 56 desfibril·ladors en les estacions del metro de València

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) instal·larà 56 desfibril·ladors semiautomàtics en estacions subterrànies i en superfície de la xarxa de Metrovalencia, així com en instal·lacions pròpies tals com tallers i aules de formació.

L'empresa pública ha licitat per 209.664 euros un contracte de tres anys de duració per a l'arrendament, instal·lació i manteniment d'aquests dispositius en 51 dels seus recintes públics per aconseguir o superar una afluència mitjana diària superior a les 2.000 persones.

FGV s'adapta, d'aquesta forma, al decret 159/2017 del Consell, que regula la instal·lació i ús dels desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari en la Comunitat Valenciana, una normativa impulsada per la llavors titular de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón. El text va fixar com a obligatòria la seua presència en les estacions de metro amb una afluència mitjana diària igual o superior a les 2.000 persones, una xifra que sobrepassen les 48 de la xarxa de metro, però no així les 43 del tramvia, per la qual cosa aquestes últimes quedaran fora del pla.

S'inclouen totes les estacions de les línies 1, 2, 3 i 7, a més dels tallers i les aules de formació. En el cas dels tallers i en les estacions de Colón, Xàtiva i València Sud hi haurà dos equips, donada la seua major afluència diària de viatgers.

Aquest pla arriba, a més, després de la polèmica sorgida entorn de la mort d'una persona a la Ciutat de la Justícia de València el passat 17 d'octubre, quan es disposava a assistir a un judici com acusat. Després del seu esvaïment, els metges de l'Institut de Medicina Legal van intentar utilitzar l'únic desfibril·lador de les instal·lacions judicials, per les quals passen diàriament entre 10.000 i 12.000 persones, però tenia la bateria descarregada i l'home va morir

L'adjudicatària del concurs convocat per Ferrocarrils de la Generalitat haurà d'assumir les tasques de manteniment dels equips desfibril·ladors, reposar-los en menys de 48 hores en cas d'avaria o acte vandàlic i impartir cursos de formació als seus empleats per al seu maneig, així com senyalitzar com a espais cardioprotegits.

Quant a la ubicació dels dispositius, s'instal·laran dins de cabines estanques metàl·liques dotades de sistemes d'alarma. En el cas de les estacions subterrànies, es col·locaran en zones visibles, a una altura de 1,50 metres i seran accessibles.

Segons descriu la memòria tècnica, el responsable de contracte d'FGV "podrà realitzar o delegar visites mensuals a les estacions" que tinguen instal·lats aquests equips per a "revisar l'estat dels desfibril·ladors i la senyalització". Com a resultats d'aquesta visita "s'elaborarà una acta amb les anomalies que s'hagen identificat en cadascuna de les estacions i es remetrà al responsable de contracte de l'empresa adjudicatària perquè esmene les deficiència en un termini màxim de 48 hores a partir de la recepció l'informe".

A més, l'adjudicatària estarà obligada a impartir cursos de formació anuals durant la vigència del contracte, programant deu sessions anuals. Aquesta mateixa empresa serà l'encarregada de la revisió i manteniment de la senyalització dels equips desfibril·ladors semiautomàtics i de la senyalització dels recorreguts per a accedir als mateixos i haurà de reposar les que estiguen deteriorades o hagen sigut arrancades.

També a Alacant

El pla impulsat per FGV també preveu la col·locació de huit desfibril·ladors en cinc estacions del Tram d'Alacant (Estels, Mercat, MARQ-Castillo), El Campello i Benidorm, així com en les oficines i tallers. El pressupost d'aquesta actuació frega els 30.000 euros.