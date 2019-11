València posarà en marxa una Oficina d'Inversions per a atraure projectes empresarials a la ciutat

L'Ajuntament de València impulsarà una Oficina d'Inversions que buscarà atraure grans projectes nacionals i internacionals a la ciutat, sobretot relacionats amb l'àmbit de la innovació i la tecnologia, dos sectors fonamentals per a l'Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació.

Aquest ens no serà exclusivament municipal, sinó que es desenvoluparà a partir d'una aliança entre el sector públic i el privat amb un doble objectiu: acompanyar a les empreses en la tramitació burocràtica per a instal·lar-se a València i, d'altra banda, estar present en fires i esdeveniments tecnològics internacionals per a "vendre la ciutat" on ja estan unes altres.

Els plans de l'àrea que dirigeix la regidora Pilar Bernabé passen per activar l'oficina durant aquest mandat recentment iniciat. "Per a nosaltres és fonamental l'atracció d'inversió. L'Ajuntament té unes competències en matèria econòmica o d'ocupació que són altament limitades en comparació amb les del Govern d'Espanya o la Generalitat, però és l'administració més pròxima. Podem posar-nos de perfil i al·legar que no tenim competències, però el ciutadà espera de l'Ajuntament que l’acompanye en la vida, en el seu dia a dia, i ha de ser l'aliat obligat dels ciutadans, de les persones que busquen ocupació, però també dels qui el generen, que són les empreses", explica a 20minutos.

Bernabé destaca la unificació en el Pacte del Rialto de les competències municipals en matèria d'ocupació i desenvolupament econòmic sota una mateixa regidoria. "Entenem que cal acompanyar a qui busca l'ocupació i a qui el genera. Com? Tenim una competència molt important: ajudar a les empreses al fet que es puguen desenvolupar. I la fórmula més fàcil per a fer-ho i que crec que és la nostra assignatura pendent: les llicències", afirma.

En la seua opinió, València ha de ser "un pol d'atracció perquè vinguen a invertir, no de tot el contrari, que se’n vagen perquè al final es cansen perquè tarden dos anys a rebre una llicència, per exemple", per la qual cosa s'ha de "cuidar" als potencials inversors.

No obstant això, "no cal inventar res", indica Bernabé, qui cita la Film Office que acompanya i assessora a les empreses cinematogràfiques en tot el tràmit burocràtic: llicències per a ocupació de la via pública, de parcs i jardins de policia...

Es tracta, doncs d'un acompanyament durant el procés per a guiar a les empreses interessades a invertir a la ciutat i d'un seguiment de com van els seus expedients. "Molts inversors no són espanyols ni coneixen l'idioma, per la qual cosa necessiten una oficina que els puga ajudar en aqueix tràmit", explica la responsable municipal.

Però l'oficina tindrà un altre vessant proactiu: anar a buscar a aqueixos inversors i a vendre la ciutat. "De la mateixa manera que estem en totes les fires internacionals de turisme, hem d'estar presents en fires i esdeveniments tecnològics que venguen ciutats, i també en aquelles on vulguem vendre'ns com a ciutat per a invertir", afig Bernabé.

"Hem de fer un treball proactiu en aqueixa Oficina d'Inversions també per a atraure inversió, i no fa falta que agafem una bandera sols com a Ajuntament amb quatre funcionaris. Tenim entitats en aquesta ciutat que són el nostre sector productiu i que ja ho fan", i cita com a exemples la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) o l'Associació Valenciana de Startups.

"El que hem de fer és aliar-nos: la col·laboració de l'Ajuntament amb les entitats és fonamental per a això, perquè ells ja ho fan, però necessiten tindre suport de l'Administració, i l'Ajuntament pot ajudar en una cosa tan bàsica com és deixar-los fer", sosté la responsable d'Economia. "A València els espais per a grans inversors estan molt clars, i ací és on hem de posar la nostra obstinació", afig Bernabé.

Focus en el sector tecnològic

El sector de la tecnologia serà un dels prioritaris a l'hora d'atraure inversió. Bernabé posa com a exemple una recent reunió mantinguda amb responsables d’Hiberus, empresa tecnològica del Grup Henneo. "El nostre objectiu és que grans grups empresarials o empreses com pot ser Hiberus vinguen València com una opció real i bona per a instal·lar-se, perquè a més és competitiva i reunisca aquest tipus d'empreses", conclou.

