¿Tuvieron una noche de pasión Susi Caramelo y Miguel Ángel Silvestre? Ella da detalles... y él responde

Susi Caramelo, reportera de Las que faltaban, sigue haciendo de las suyas. En esta ocasión, la reportera se desplazó a Barcelona para cubrir los Premios Ondas donde habló con varios de los premiados antes de la gala.

Entre sus entrevistados estuvo Miguel Ángel Silvestre. Cuando el actor llegó a los premios, la prensa le preguntó si había tenido algo con Paula Echevarría, a lo que Caramelo contestó: "Pero conmigo sí".

Fue entonces cuando cuestionó a Silvestre. "¿Te acuerdas de mí? Te voy a poner en antecedentes: año X antes de Cristo, festival de Benicàssim, yo iba con un sombrero de vaquera y tú me entraste a degüello, todavía no eras el Duque. Quedamos luego tras un concierto pero me pillé un pedo y por la mañana tenía un montón de llamadas perdidas tuyas. Puedo deciros que sin tetas sí hay paraíso".

En actor, que no podía parar de reír, solo acertó a decir: "Me suena, me suena, suena a que pudo haber pasado perfectamente". Y le daba dos besos a la reportera. "Ojalá me los dieras como antes", le 'reprochó' ella.

Tras la emisión del reportaje, ya en plató, Caramelo hizo dudar a la misma Thais Villas de que aquello realmente hubiera ocurrido.