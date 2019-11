Maldonado (PSOE) dice que la lucha contra la despoblación será una "prioridad" en el nuevo marco presupuestario de la UE

Maldonado ha sido este domingo la encargada de clausurar este domingo las XVII Jornadas de las Vilas del Turbón, organizadas por el PSOE del Alto Aragón. En su intervención ha señalado que en el nuevo marco presupuestario europeo los socialistas marcarán "la posición política de prioridad para los temas de despoblación".

"Estoy segura de que gracias a eso, Huesca tendrá la posibilidad de mejorar sus infraestructuras, hacer que su gente se pueda quedar en la provincia y atraer nuevos jóvenes a ella". En el marco de estas jornadas, se solicitaba que esos fondos vayan destinados directamente a las administraciones locales.

Maldonado ha asegurado que, "gracias al grupo socialista, la despoblación será uno de los temas prioritarios para las instituciones europeas". A su juicio "el cambio demográfico es uno de los grandes retos que tiene que afrontar Europa en los próximos años", y entre los objetivos "la obtención de fondos europeos para apoyar ese compromiso de la Diputación Provincial de Huesca de fijar población y atraer nuevos pobladores, nuevos empleos y nuevos modelos de trabajo al medio rural".

Maldonado ha hablado de las telecomunicaciones y de las infraestructuras del futuro ligadas a la digitalización como piedra angular para la consecución de ese objetivo: "Desde el Parlamento Europeo, los socialistas nos comprometemos a ayudar a todas las diputaciones y todas las localidades para que la fibra óptica sea un bien común de todos los ciudadanos".

"Si somos capaces de abordar el reto de la digitalización, muchos jóvenes podrán trabajar en sus pueblos, crearán familias en ellos y se mantendrán servicios básicos como colegios y centros de salud", ha detallado.

LIMITACIONES LEGALES DE LOS AYUNTAMIENTOS

La soledad de la administración local ha centrado la ponencia previa a la clausura. El alcalde de Bedmar y Garcíez, Juan Francisco Serrano; el de Huesca, Luis Felipe; y el Secretario de Formación, Ideas y Programas, Fernando Sabés, han tratado las limitaciones legales de los ayuntamientos.

"Muchas veces no podemos dar respuesta a los problemas de nuestros ciudadanos porque otras administraciones nos limitan la capacidad de acción" ha señalado Sabés. Por eso, los tres han apostado porque los pequeños ayuntamientos tengan un tratamiento diferente, no solo en cuanto a medidas económicas sino también de procedimiento. Felipe recordaba que las administraciones locales tienen mucho dinero en el banco, pero no pueden invertirlo en sus vecinos por esas limitaciones, "sin financiación local, no hay autonomía local".

El alcalde de Bedmar y Garcíez ha destacado el papel de las diputaciones provinciales: "Debemos ponerlas en el centro de todas las miradas, son el salvavidas de todos nuestros pueblos".

Sobre las XVII Jornadas de las Vilas del Turbón, la Secretaria de Organización del PSOE-Huesca, Elisa Sancho, ha señalado que en la formación están "muy contentos de que, después de 17 años, se siguen organizando estas jornadas con gran interés por parte de los asistentes, este domingo estamos unas 200 personas".

"Los participantes van cambiando año a año, y este encuentro ayuda a que la gente nueva y aquellos con más experiencia, se relacionen, contrasten experiencias y compartan problemas".

Por su parte, el Secretario General de los socialistas altoaragoneses, Antonio Cosculluela, ha agradecido el trabajo realizado por parte de la organización de las jornadas, que se han celebrado como colofón al ciclo electoral de los últimos meses. "Es el último escalón de este periodo electoral desde abril, con cuatro elecciones, y a partir de ahora hay que desarrollar los proyectos y programas a los que nos hemos comprometido con los ciudadanos".