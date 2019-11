Ciudadanos pide al Gobierno regional que incremente la inversión en carreteras y seguridad vial

"Nuestro grupo parlamentario ha presentado distintas iniciativas parlamentarias, alguna de las cuales ya ha sido aprobada, como nuestra proposición no de ley para garantizar una inversión mínima en mantenimiento de nuestras carreteras, la mejora integral de la AS- 369 o la supresión y adaptación de guardarraíles no lesivos", ha indicado la diputada.

La parlamentaria de la formación naranja ha añadido que esperan que el gobierno del Principado comience a aumentar la inversión en carreteras y seguridad vial a unos mínimos dignos, y no permanezca en ratios tres veces inferiores a los exigidos por los técnicos que es el marco en el que nos movemos en la actualidad.

El Principado tiene una red de carreteras de competencia autonómica de 4.280 kilómetros, con un valor patrimonial de 6.000 millones, según datos del propio gobierno. El mantenimiento y la conservación de estas vías corresponde exclusivamente a nuestra comunidad autónoma.