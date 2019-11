Jorge Lorenzo se retira y Márquez cierra el Mundial con un triunfo y 'Triple corona'

"Me pasan muchas emociones por la cabeza. Estoy nervioso, muy nervioso", señaló el balear a DAZN antes de comenzar.

Al finalizar la carrera y pese a su decimotercer puesto en la clasificación, Cheste al completo despidió en pie al gran campeón, que quemó rueda por última vez.

"No me ha defraudado porque como persona es un 10. Los resultados no han acompañado, pero es un hombre muy honesto y muy generoso. Pasará a la historia como un gran campeón", señaló emocionado el 'Team Manager' del Repsol Honda, Alberto Puig.

MÁRQUEZ GANA EL MUNDIAL

Por otro lado, la emoción en el box por la marcha del mallorquín se mezcló por la alegría de un nuevo triunfo de Márquez, que se ha alzado este domingo con una nueva victoria. Lideró un podio en el que le acompañaron el francés Fabio Quartararo (Yamaha), segundo en carrera y quinto en el Mundial, y el australiano Jack Miller (Ducati).

En la general, el de Cervera aumentó a 420 su récord de puntos, terminando en la clasificación por delante del italiano Andrea Dovizioso (Ducati), cuarto este domingo y segundo en el Mundial (269), y de Maverick Viñales (Yamaha), al que su sexta plaza en Cheste le bastó para atar el podio mundialista (211).

La suerte sonrió al equipo oficial Honda ya al principio de carrera, en gran medida por la caída en la curva 6 de un Danilo Petrucci (Ducati) a falta de 13 vueltas, que unida a la primera plaza momentánea de Márquez les otorgaba el título.

A la vez, el francés Johann Zarco (Honda) también se iba a la grava poco después en el mismo punto, y la afición contenía la respiración cuando la moto de Iker Lecuona (KTM) le arrollaba, dando una voltereta en el aire; sin embargo, desde su equipo anunciaban que solo tenía problemas en el tobillo y que el incidente fue menos aparatoso de lo que parecía.

Antes, cuando solo se habían disputado seis vueltas, el de Cervera había superado al 'poleman' del sábado, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), solo unos giros después de bajar el récord de la pista (1:31.116) que había establecido en 2016 su compañero Lorenzo.

En un nuevo golpe, el piloto catalán certificó su duodécima victoria y la 'Triple Corona' para Honda -piloto, constructores y equipos-. Además, Àlex Rins (Suzuki) terminó quinto, Aleix (Aprilia) y Pol Espargaró (KTM) fueron noveno y décimo respectivamente y Tito Rabat (Ducati) finalizó undécimo.