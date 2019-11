José Bono cuenta qué decisión de Zapatero hizo llorar a Rubalcaba

En pleno verano de 2011, PSOE y PP pactaron el primer cambio en la Constitución en sus 30 años (entonces) de historia, y que consistió en una reforma para limitar el gasto público al introducir el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.

El acuerdo, gestado entre el presidente Zapatero y Rajoy, se cerró y se aprobó en el Congreso un mes más tarde, por vía de urgencia y sin referéndum, algo que no gustó a Rubalcaba, que era ya el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales que se celebraban en noviembre de ese año —y que Rajoy ganó por mayoría absoluta—.

Así consta en las memorias de José Bono, exministro y expresidente del Congreso, tituladas Se levanta la sesión, y que El País ha publicado este domingo un breve adelanto.

Según pudo saber Bono tras una conversación con Elena Valenciano, la decisión de Zapatero incluso llegó a provocar el llanto de Rubalcaba. "Rubalcaba se sentó en un escalón y empezó a llorar como un niño. 'No puedo hacerle esto a mi partido, Elena'. Lloró abrazado a mí un buen rato. Luego, su sentido de deber se impuso", le dijo Valenciano a Bono.

"No olvides, Pepe, que tú eres testigo de excepción de que ZP pactó el 135 con Rajoy y, solo cuando estuvo cerrado, se lo comunicó a Alfredo, ya candidato del PSOE. Esto es increíblemente duro. No lo sabe nadie. Pero dice mucho", agregó Elena Valenciano.

Bono relata, además, una llamada telefónica que tuvo con Rubalcaba a raíz de la reforma constitucional del artículo 135.

"Mi campaña está completamente arruinada porque Zapatero ha tomado una medida suicida para el partido e innecesaria para España. Debería haber consultado antes conmigo, con Cataluña, con Andalucía..., y, sin embargo, ha hecho lo que le ha dado la gana. Mi objetivo ahora ya no es ganar las elecciones, sino que el partido no salte por los aires", se sinceró Rubalcaba.

A pesar de que esta medida no gustaba al entonces candidato del PSOE, Zapatero le justificaba a Bono la decisión de la siguiente manera: "Gastamos mucho más de lo que tenemos y endeudarnos a este nivel pone en peligro el futuro de nuestro país".

A la hora de aprobar esta modificación, Bono se mostraba partidario de no perder "ni una hora" para no dar ocasión a diputados y senadores a instar a la celebración de un referéndum constitucional. "Si no falla el PP, tenemos la reforma de la Constitución en el BOE en 30 días exactos. Me lo he estudiado a fondo. Puedes estar tranquilo", le aseguró entonces Bono a Zapatero.