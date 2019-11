El PSOE pide a la Diputación que aumente la aportación al Centro Principia y destine al menos 90.000 euros

En la moción solicitan, además, que la Diputación traslade su apoyo a este centro así como a su labor y que se inste a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que se comprometa a no cerrarlo, algo que hizo el propio consejero, Javier Imbroda.

El Centro de Ciencia Principia es un centro de ciencia interactivo que se caracteriza por acercar de forma amena y divertida las ciencias y la tecnología a sus visitantes, sin perder el rigor en sus contenidos, según el documento del PSOE consultado por Europa Press, y en el que detalla los orígenes del mismo, en el año 1994.

Entonces, un amplio grupo de profesores de Educación Secundaria reunió más de un centenar de aparatos y módulos científicos elaborados en centros educativos de Málaga. Dicha exposición se expuso con gran asistencia de estudiantes de toda Andalucía en la sede social del PTA.

En el año 1998, se construyó el edificio que alberga el actual centro de ciencia de Málaga y funciona de forma estable desde mayo de 1999 hasta la actualidad. En diciembre de 2003 se constituyó el Consorcio 'Centro de Ciencia Principia', integrado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, la Fundación Bancaria Unicaja y la Asociación de profesores MECYT (Museo Escolar de Ciencia y Tecnología).

En la actualidad, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aporta el edificio y las instalaciones para la sede del Consorcio, sufragando los gastos de limpieza y el personal funcionario docente adscrito al centro.

La Diputación aporta 45.000 euros anuales, más aportaciones puntales en programas específicos, han indicado los socialistas, que recuerdan que este consorcio recibía de la institución provincial 90.000 euros "y se redujo hasta 30.000 euros, los cuales se han ido incrementando en los últimos años". Por ello, solicitan que en las cuentas de 2020 se incremente y se llegue de nuevo, al menos, a esos 90.000 euros.

"El centro es un recurso educativo al servicio de los centros de toda la comunidad autónoma andaluza y, especialmente, orientado a las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato", señalan en la moción, y recuerdan que el número de visitas anuales superan las 20.000.

El PSOE también alude a que el pasado 24 de octubre, la Consejería de Educación apuntó al cierre del centro, aunque finalmente el titular andaluz mostró su voluntad de no cerrarlo. Pese a ello, los socialistas aseguran que no entienden "si en días anteriores había supuestos impedimentos legales para su mantenimiento, ahora ya no los haya". "Esperamos que no vuelva a ser una cortina de humo del consejero como ocurrió con las escuelas infantiles y no nos encontremos en unos días con su cierre", han finalizado.