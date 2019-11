Turismo.-Diputación organiza un viaje de familiarización para promocionar la marcha nórdica entre británicos

La Diputación ha explicado en un comunicado que se trata de un proyecto de misión inversa que ha dado la oportunidad a una decena de instructores procedentes de diversas compañías del Reino Unido, de conocer la riqueza natural, cultural, gastronómica de la provincia onubense, "centrándose en este caso concreto en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un lugar ideal para la práctica de esta actividad, con espectaculares escenarios naturales cargados de historia y de cultura gastronómica".

Los instructores que han participado en este viaje de familiarización proceden de compañías como Nordic Walking It, Nordic Fit Guernsey, Dartmoor Nordic Walking, Nordic Walk With Us, Bristol Nordic Walking, Fithaven With Mel y Nordic Walking Fit.

La iniciativa de llevar a cabo esta misión inversa, parte de la experiencia exitosa de colaboración entre la empresa británica Nordic Walking Fit y la agencia de viajes onubense incoming Somos Destino Rural. Ambos vienen trabajando desde hace varios años, con grupos británicos practicantes de la marcha nórdica, "realizando varios viajes con destino al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como al Condado de Huelva, para disfrutar de la Ruta del Vino y a la Costa de Huelva, para practicar la marcha nórdica en sus interminables playas de finas arenas".

La Diputación asegura que la repercusión mediática que han tenido estos viajes a través de las redes sociales ha despertado el interés de instructores de otras empresas británicas dedicadas a esta actividad. El Patronato Provincial de Turismo de Huelva quiere reforzar proyectos consolidados, "buscando con estas iniciativas su efecto multiplicador, sobre todo en productos turísticos que ayuden a la desestacionalización del turismo en la provincia de Huelva".