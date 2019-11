Consultar el horóscopo de hoy: domingo 17 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 17 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes preocuparte más por la salud, pero está bien que cuides algo más tu organismo. Sería conveniente que ampliases las horas de ejercicio o que te comprometieses contigo mismo para hacer algo más exigente. Al final, lo agradecerás.

Déjate aconsejar por alguien que tiene muchos conocimientos sobre algo relacionado con terapias de salud y bienestar o es un especialista médico. Su opinión puede ser muy útil para mejorar algún aspecto de tu organismo con el que no te sentías demasiado bien.

Lo que hoy más te apetece es quedarte en casa y dedicarte a leer, ver una película en la tele o hacer algo tranquilo como escuchar música. Es un paréntesis muy saludable para ti, ya que necesitas ese “parón” para recargar las pilas y sentirte relajado.

No debes sentirte abrumado por tus responsabilidades, aunque es cierto que hoy alguien te va a exigir ciertas cosas que no te apetece nada hacer, quizá en la familia. Pero debes darte cuenta que tú has elegido ese camino y que ahora tienes que hacerle frente.

Tienes una prueba que superar, y lo sabes, si quieres unirte a un grupo de gente que realiza algún tipo de actividad que exige preparación y que tiene cierto riesgo. No debes intentarlo si no tienes aún la suficiente preparación para ello. Tómate tu tiempo antes de nada.

Tus experiencias pasadas son importantes para no volverlas a repetir si han sido negativas. Hoy verás claro que te equivocaste en algo y que eso no lo puedes volver a hacer por tu propio bien. Todo es aprendizaje y evolución, simplemente.

Hoy tendrás una jornada muy interesante porque además de divertirte, tendrás la oportunidad de aprender algo que no sabías y eso te vendrá muy bien. Hay nuevas reglas del juego que te conviene conocer. Te hará bien ese nuevo paso hacia adelante.

Tienes una meta y debes de cumplirla, pero antes tendrás que pasar una cierta prueba o un examen de algún tipo aunque sea en sentido figurado. Una llamada te alerta de algo que puede suceder mañana en el trabajo, escucha bien lo que te cuenta.

Te convendría poner los pies en la tierra y no despistarte en nada porque pasan cosas a tu alrededor y no te enteras. Atención a la cuenta corriente o a cualquier movimiento extraño de alguien que te debe dinero. Puedes llevarte una desagradable sorpresa.

Cuídate y mímate hoy todo lo que puedas. Si puedes, date un masaje o ve a un spa y relájate, porque la semana que viene va a ser bastante complicada y necesitas estar a punto para afrontarla con todas las energías a tope. Te espera un reto importante.

Tienes un proyecto guardado en un cajón porque te has visto en la obligación de dedicar tu tiempo a otras cosas, quizá familiares, que ahora ya no necesitan tanta dedicación por tu parte. Intenta retomar ese proyecto, está a tiempo.

Aunque no sueles ser demasiado curioso o curiosa, hoy vas a tener entre manos algo que supondrá un enigma que querrás descubrir a toda costa. No te empeñes en averiguarlo si no es de tu incumbencia ni te afecta personalmente. No será buena idea.

