PSOE afea a PP sus críticas a la Comisión de Transparencia, "PP no convocó ni una sola vez este órgano"

"El PP está absolutamente deslegitimado para dar lecciones de transparencia en el Ayuntamiento de Jaén con la gestión de las concesionarias", ha explicado Colomo en un comunicado, indicando que "el portavoz del PP, Manuel Bonilla, que hasta hace dos días era concejal de Hacienda, no puede vestirse ahora de limpio ni erigirse de adalid del control municipal de los servicios, cuando colea la gestión que su partido hizo del mantenimiento de las fuentes, que ha dado lugar al caso Matinsreg en los juzgados y a un quebranto de casi cinco millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento".

Por ello, la edil ha señalado que "el PP que ya se ha acordado la apertura de juicio oral para dos exconcejales del PP y un exalcalde, José Enrique Fernández de Moya, para los que fija una buena parte de los 6,5 millones de euros de fianza del total de procesados".

"Tampoco recuerda el portavoz del PP los seis años sin sujeción a contrato del servicio de limpieza y recogida de basura que dejó a esta ciudad hecha unos zorros", ha sostenido.

La portavoz del PSOE ha señalado que el equipo de gobierno "no ha dudado en poner orden y luz en la gestión municipal en general y de los servicios públicos en particular" y ha valorado que "una parte de esta labor la juega la Comisión de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias, cuya Presidencia además se ha otorgado a otro grupo municipal que no está en el Gobierno, Adelante Jaén".

"El PP tiene ante sí una oportunidad de oro de colaborar y hacer una oposición constructiva por el bien de todos los jiennenses con un papel serio en esta comisión, la misma que durante dos años nunca convocó cuando gobernaba", ha concluido la socialista.