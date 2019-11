Ana Obregón acusa a 'Masterchef Celebrity' de amenazarla cuando estaba con su hijo en el hospital

Ana Obregón, de 64 años, ha reaparecido ante los medios de comunicación como embajadora de la campaña 'Deseos de todo pulmón', celebrado este viernes en el conocido mercado de San Miguel, en Madrid, cuyo objetivo es dar más visibilidad al cáncer de pulmón.

Allí, la actriz concedió una entrevista para Jaleosen la que rompió su silencio sobre su participación en el programa de TVEMasterchef Celebrity. Obregón asegura que cuando ingresaron a su hijo, Alex Lequio, al recaer en su enfermedad, ella tendría que haber estado en Vitoria, en el festival, "pero no pude, como es lógico".

"Yo no quería decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado. Dije que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada", ha explicado, añadiendo que tras negarse a ir recibió "un burofax amenazando con denunciarme si no iba a Vitoria".

A pesar de todo, Obregón ha asegurado que no está enfadada y que recibe muchos mensajes de ánimo en el que le dicen el mal comportamiento del programa con ella. "Cuando se ensañan con una madre que lo está pasando tan mal, quienes quedan mal son ellos... Yo siempre seré una señora", ha afirmado tajantemente la presentadora.

La bióloga también se ha mostrado crítica con el Gobierno, y ha asegurado que este es "otro factor de riesgo" del cáncer de pulmón por sus nulas medidas contra el cambio climático.

"Solo el 15% de los cánceres se detecta pronto. ¿Por qué pasa eso?, porque vas a Sanidad y no te hacen pruebas", ha denunciado, agregando que "los 300 millones que llevamos gastados en elecciones, podían haber salvado miles de vidas".