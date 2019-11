El PSOE exige a la delegada de Salud que "dé la cara" ante el "deterioro" del Neurotraumatológico

Gámez pregunta "¿dónde se esconde la delegada de Salud mientras el edificio de la sanidad pública se derrumba a marchas forzadas?" y afirma en un comunicado que la Junta de Andalucía sigue sin abrir el Hospital de Cazorla, no pone en funcionamiento las Urgencias del Bulevar, no contrata personal sanitario "ni para cubrir bajas o permisos", "está frenando las intervenciones quirúrgicas" y está empezando a "vaciar" plantas hospitalarias, "como ocurre en el Neurotraumatológico".

La parlamentaria tilda de "surrealistas" las explicaciones de la Dirección Gerencia del Hospital, ya que ésta justifica el "abandono" de un ala de hospitalización por razones de "eficiencia" en "un comunicado esperpéntico que quiere ser un desmentido, pero que acaba confirmando de la A a la Z las denuncias del PSOE". "No se puede ser eficiente si no se están aprovechando todos los recursos, si no se está operando al ritmo debido y si hay una evidente falta de personal, denunciada no ya por el PSOE, sino por trabajadores, sindicatos y colegios profesionales", sentencia.

Por tanto, Gámez exige a la delegada de Salud que "dé la cara" y "no mande a la dirección gerencia por delante para tomarle el pelo a la gente". "La realidad, y la delegada y la dirección gerencia del hospital lo saben perfectamente, es que los quirófanos del 'neuro' están funcionando por debajo del 50% en las intervenciones programadas. Esto quiere decir que hay mucha gente en sus casas esperando que los llamen para ser operados y que tienen que saber que hay todo un ala de hospitalización vacía porque no se están realizando intervenciones", recalca.

La parlamentaria socialista añade que el plan de choque está resultando "un disparate", por cuanto se opera por las tardes dentro de ese programa extraordinario y luego, en cambio, apenas se opera por las mañanas. "Es decir, los profesionales echan las llamadas 'peonadas' por las tardes, pero éstas sirven de bien poco porque por las mañanas falta personal y no se pueden hacer las intervenciones ordinarias. Es un espectáculo caótico y costoso el que nos está ofreciendo la Junta de derechas", advierte.

Así las cosas, Gámez insta a la delegada de Salud a que "se ponga el mono de trabajo y no pierda tanto el tiempo en desmentir lo que no tiene desmentido posible". "No se puede decir que es falso que hay un ala vacía y a continuación decir que es verdad, pero que es por una cuestión de eficiencia. No se puede decir que no hay problema con la falta de personal, y luego decir que efectivamente tienen un déficit de anestesistas", concluye.