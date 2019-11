El Festival de Sevilla proyectará tres de las películas premiadas este domingo en el Teatro Alameda

20M EP

El 16º Festival de Sevilla, que este sábado concluye con la lectura del palmarés y la gala de clausura, ofrece este domingo una sesión especial en el Teatro Alameda en la que se proyectarán tres de las películas ganadoras en el certamen: 'And Then We Danced' de Levan Akin, 'Technoboss' de João Nicolau y 'Martin Eden' de Pietro Marcello, ganadoras del Premio del Público, el Gran Premio del Jurado y el Giraldillo de Oro, respectivamente.