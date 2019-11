Cambio de frecuencias de la TDT: cómo debes resintonizar (si te toca) tu televisión

El cambio de frecuencias de la televisión digital terrestre (TDT), que comenzó en gran parte de España en julio y septiembre, comenzó este pasado jueves en municipios de Madrid, Canarias, Cantabria, Cataluña (menos Barcelona) y algunas localidades de Aragón, Castellón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En esta fase, son 1.433 los municipios que desde el 14 de noviembre deben realizar este proceso que obliga a adaptar las instalaciones colectivas de recepción de televisión de los edificios.

En total, según las estimaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, este cambio afecta a alrededor de 850.00 edificios y 21 millones de habitantes.

No obstante, esto no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de frecuencia, tampoco la obsolescencia de televisores o de descodificadores de TDT.

A quién afecta

La adaptación no es uniforme en toda España y habrá algunas áreas geográficas donde no habrá cambios de frecuencias en los múltiples digitales de ámbito nacional y autonómico, en particular: Asturias, Barcelona, A Coruña, Menorca, Melilla y una parte de las provincias de Toledo y Murcia. Los detalles completos de qué municipios integran cada una de las demarcaciones pueden encontrarse en el BOE publicado el 25 de junio.

Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios tampoco será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sí sea preciso hacerlo las comunidades de propietarios podrán solicitar las ayudas previstas para el proceso.

En concreto, deberán realizar adaptaciones aquellos edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Las viviendas individuales no necesitarán hacer esta adaptación.

El Gobierno tiene habilitados varios canales de atención a la ciudadanía, que podrá informarse a través de la web televisiondigital.gob.es, así como en los teléfonos de atención al usuario 901 201 004 y 910 889 879.

Durante el cambio de frecuencias de TDT, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para los ciudadanos, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua (simulcast) antes de proceder al apagado de esta última. Esta emisión simultánea tendrá una duración de seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en algunos de ellos.

Adaptación en edificios

Para llevar a cabo la adaptación, las comunidades de propietarios de los edificios en los que sea preciso realizar cambios en los sistemas de recepción de la señal de televisión deberán contactar con un instalador registrado para efectuarlos. Se pueden encontrar en el registro de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) y en la página web televisiondigital.es.

Habitualmente será el administrador de fincas o el presidente de la comunidad de propietarios quien contacte con la empresa instaladora, siendo lo más recomendable comparar distintos precios antes de tomar la decisión de contratar con alguna.

Aquellas comunidades que, siendo necesario, no realicen las adaptaciones precisas en los sistemas de recepción de la señal TDT de sus edificios podrían dejar de ver algunos de los canales de televisión de los que disfrutan en la actualidad hasta que las lleven a cabo.

Cómo resintonizar los canales

Todas las viviendas, con independencia de que hayan tenido o no que realizar adaptaciones, deberán resintonizar los canales con el mando de su televisor una vez que hayan finalizado los simulcast en el primer semestre de 2020.

La población que no realice esta resintonización a través del mando de su televisor podría dejar de recibir algunos de los canales de televisión hasta que la efectúe, incluidos los residentes en las áreas geográficas en las que no se produzcan cambios en los múltiples digitales nacionales o autonómicos.

Estos son los pasos a seguir para la resintonización de los canales en la tevisión, según explican desde la Secretaría de Estado para el Avance Digital:

Encienda el televisor y el receptor de la TDT (en el caso de tener el dispositivo instalado aparte) y pulse la tecla Menú del mando a distancia. En la pantalla aparecerán distintas opciones. Desplácese con los botones hasta encontrar la opción Instalación o Configuración, y una vez localizada pulse la tecla Ok. Utilice los botones en forma de flecha para desplazarse entre el abanico de opciones, hasta encontrar Búsqueda de canales y pulse Ok. El siguiente paso es encontrar, de nuevo moviéndose con las flechas del mando, la Búsqueda automática o Sintonizar nuevos canales y vuelva a pulsar Ok. Deberá esperar hasta que el receptor encuentre todos los canales e indique que la búsqueda ha concluido. Para colocar los canales en un orden determinado, deberá localizar la opción Ordenar canales que aparece tras pulsar de nuevo la tecla Menú. Por último, pulse la tecla que indique la pantalla para salir y ya podrá comenzar a ver la TDT.



Ayudas

El pasado 21 de junio se aprobó por Real Decreto una línea de ayudas destinada a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el cambio de frecuencias en múltiples digitales estales y autonómicos públicos debido al Segundo Dividendo Digital. La cuantía de la subvención oscila entre 104 y 677,95 euros, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.

Las solicitudes, que gestionará la empresa pública Red.es, se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Será necesario aportar documentación justificativa, como la factura y el boletín de instalación.