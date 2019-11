La aplaudida respuesta de Mamen Mendizábal a la diputada de Vox que afirmó que coser empodera

La presentadora de Más vale tarde, Mamen Mendizábal, ha querido responder a través de su programa a las declaraciones de Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, en las que aseguraba que "empodera mucho coser un botón".

Mendizábal, en un tono muy serio, ha asegurado que "No empodera coser un botón. Eso no empodera. Mi abuela me enseñó a coser un botón, ella era costurera, lo que empodera es lo que hizo mi abuela con mi madre, que es darle estudios".

"Y mi madre conmigo, que es hacerme libre y tener un sueldo que a uno le dé libertad. No empodera coser un botón. Yo creo que esta gente está de coña", finalizaba la periodista.

Responde así la presentadora de laSexta a los ataques de la parlamentaria de Vox al feminisimo asegurando que "el feminismo es cáncer" y que está preocupada por el "lesboterrorismo" y el "pornofeminismo".