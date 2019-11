El Ayuntamiento de Sevilla realza el rigor del Plan del Arbolado frente al "desconocimiento" del PP

El delegado ha respondido así a las afirmaciones de este mismo sábado del portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, quien afirma que el nuevo Plan Director del Arbolado contemple la "eliminación de plantaciones de naranjos" bajo la premisa de "diversificar" la vegetación de la ciudad, dado que, a juicio del PP, se hace para "evitar su fracaso anual en la recogida".

El delegado del PSOE ha considerado que las declaraciones de Beltrán Pérez constatan "su desconocimiento y su desprecio por el arbolado y las zonas verdes de la ciudad", puesto que el plan director "hace una apuesta decidida por la biodiversidad" y por la protección del arbolado y zonas verdes "con una visión de futuro centrada en los efectos del cambio climático" y en situaciones que se han producido en otras ciudades como graves enfermedades.

Según Guevara, el plan director señala con criterios técnicos la importancia de que en cada uno de los distritos debe haber una "mayor biodiversidad" y que "no es bueno para el arbolado que haya un porcentaje desproporcionado de una especie por el riesgo que supone de propagación de enfermedades que tengan un efecto irreversible sobre el patrimonio verde". "El PP no respeta ni le importan los criterios técnicos. Si no, podría comprobar que el plan plantea incrementar la biodiversidad y el número de árboles, reduciendo de esa forma el porcentaje de naranjos y optando de forma prioritaria por otras especies similares en futuras plantaciones. Ni se eliminan naranjos ni se rompen alineaciones existentes", subraya el socialista.

El delegado ahonda en que el plan director es una estrategia para los próximos 20 años hecha desde el diagnóstico profundo y completo de la realidad actual y de la situación heredada en la ciudad con los objetivos generales de incrementar la masa arbórea hasta el 25 por ciento, reducir al tres por ciento los alcorques vacíos, aumentar la biodiversidad alcanzando las 300 especies y preparar a la ciudad en la lucha contra el cambio climático, el incremento de las temperaturas y la reducción de las lluvias.

"Tenemos por fin un documento estratégico que marcará el trabajo en relación con todos los aspectos del arbolado y las zonas verdes para las próximas décadas. El problema es que el PP ni cree en la planificación, ni cree en la sostenibilidad, ni en la lucha contra el cambio climático ni en los criterios técnicos", concluye Guevara.