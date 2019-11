Desestimada reclamación patrimonial en Mairena tras un "error" con Google Maps y "evidentes contradicciones"

A través de una resolución fechada el pasado 7 de octubre y recogida por Europa Press, el Ayuntamiento de Mairena zanja la solicitud de una vecina que el pasado 13 de agosto "pedía una indemnización sin especificación de cuantía por daños a causa de una caída en la calle Valcárcel, esquina con San Ignacio de Loyola, al cruzar por un paso de peatones en dirección a La Despensa de Emma, solicitando informe del servicio competente que reparó la acera, ya que al día de la fecha de la reclamación, se encontraba reparada".

Pero ante un "informe policial indicando que las calles aludidas por la reclamante no pertenecen al término municipal de Mairena del Aljarafe", el pasado 9 de septiembre, el Ayuntamiento emitió una resolución declarando la no admisión a trámite de la reclamación patrimonial planteada por esta vecina.

"ERROR" USANDO GOOGLE MAPS

Frente a ello, esta mujer interpuso un recurso de reposición, alegando que "al acudir inmediatamente a recibir atención sanitaria el día del accidente", no pudo "ver el nombre de la calle, siendo tomada (la dirección) por Google Maps en el momento de redactar el escrito". "Al estar fuera de la localidad y por un error, al tener guardada otras búsquedas", el citado mapa digital le proporcionó "una esquina con una ubicación equivocada", explicaba.

"Personada en el lugar del accidente", según la reclamante, pudo finalmente "comprobar que se trata de la avenida de la Filosofía y que el acerado sigue igual de hundido que el día del accidente", esgrimiendo que era posible "apreciar la veracidad del error por la citación de un comercio de esa localidad y por la atención sanitaria en el centro de salud próximo".

No obstante, ante este recurso de reposición, el Ayuntamiento ha resuelto que "no se puede considerarse acreditado fehacientemente el nexo causal (del accidente), no constando más prueba al respecto que el propio testimonio de la reclamante, que por otra parte incurre en contradicciones evidentes como afirmar en la solicitud que el defecto se encontraba reparado y afirmar lo contrario en el recurso, así como aludir a un comercio (La despensa de Emma) igualmente inexistente en este término municipal", donde sí funciona un negocio de nombre parecido.

Además, indica el Ayuntamiento que "en la fotografía aportada con el recurso se puede observar que se trata de un leve defecto, siendo además salvable con una mínima diligencia", lo que finalmente lleva a la desestimación del recurso de reposición promovido por esta vecina contra la no admisión de su reclamación patrimonial.