Estrellas Michelin CLM confían mantener su estatus en la próxima gala y apuntan a que Cerdeño volverá a la constelación

Así, Jesús Segura (Trivio, Cuenca) confía en mantener la Estrella Michelin conseguida en el último reparto, al tiempo que se atreve a dar dos nombres de restaurantes castellanomanchegos que podrían ostentar desde la próxima semana este galardón.

Se trata de Retama, restaurante con Javier Aranda a los mandos ubicado en el Hotel La Caminera de Torrenueva (Ciudad Real); así como Iván Cerdeño, que tras establecer su proyecto homónimo trasladando su cocina desde El Carmen de Montesión al Cigarral del Ángel en la capital toledana podría recuperar esta distinción solo un año después de habérsela dejado en el camino con la mudanza.

Fran Martínez, de Maralba (Almansa), ha desvelado que está invitado a la gala, por lo que confía en mantener las dos Estrellas que luce en su local.

Sobre más aspirantes a Estrella, ha coincidido con las posibilidades de Iván Cerdeño de volver a ostentar la distinción después de recalar en el Cigarral.

Del mismo modo, reconoce que está al tanto de rumores que apuntan a que Javier Aranda se haga también con una Estrella.

Además, Martínez se atreve con otro nombre, como el de Carlos Maldonado -ganador de una edición de MasterChef- en su restaurante Raíces de Talavera de la Reina. "No conozco aún su cocina porque no he tenido la suerte de ir, pero por lo que sé, creo que puede llegar", ha declarado a Europa Press.

Sobre otro proyecto gastronómico como el recién estrenado Epílogo de Rubén Sánchez en Tomelloso, ha reconocido que acabará siendo merecedor de Estrella, aunque todavía es "muy pronto", dado que abrió sus puertas en el mes de septiembre.

LOS ESTRELLADOS DE SIGÜENZA TAMBIÉN APUNTAN A CERDEÑO

El chef del restaurante Molino de Alcuneza, Samuel Moreno -uno de los últimos en sumarse al plantel de Estrellas castellanomanchegas- también espera mantener el galardón. En todo caso, ha insistido en que los restaurantes estrellados en Castilla-La Mancha tienen, por el entorno en el que trabajan, más difícil mantener las Estrellas o aspirar a una segunda.

"No es una tarea sencilla para los restaurantes que estamos en Castilla-La Mancha. Todos están en terrenos complicados", ha reconocido, si bien está seguro de que muchos cocineros están "preparados" para dar el salto, especialmente Iván Cerdeño.

De su lado, el otro restaurante seguntino con Estrella Michelin, El Doncel, también da por hecho que mantendrá su estatus, aunque no se puede estar seguro hasta que no llegue la gala. "Pero nos han dicho ya que sí".

Eduardo Pérez, hermano del chef titular Enrique Pérez y jefe de sala en El Doncel, va más allá sobre las opciones de Iván Cerdeño. "Seguro que la obtiene e incluso en un año o dos máximo obtendrá la segunda, de lo que estoy convencido, pero es mi opinión personal", ha indicado, confiado en sumar "cuantas más estrellas mejor" en Castilla-La Mancha para seguir haciendo "más grande la piña".

El chef, Enrique Pérez, también ha dado su punto de vista. "Esperamos mantener la Estrella en la gala de Sevilla. Hemos trabajado duro para ello".

Sobre Iván Cerdeño, también da por hecho que "recupera la Estrella sin problemas". "Y en mi opinión deberían darle dos de golpe, pero esto no es posible", añade. "Ojalá le den el galardón a algún otro compañero y podamos posicionar la gastronomía de nuestra tierra en lo más alto", finaliza.

PEPE RODRÍGUEZ NO SE ARRIESGA CON QUINIELAS

El televisivo Pepe Rodríguez también está confiado en volver a reeditar su Estrella Michelin para El Bohío en Illescas. "Entiendo que no tiene que haber ningún problema para seguir con ella", ha dicho.

Sobre la posibilidad de que otros cocineros de la región se sumen al estrellato, es de la opinión de que "mucho podrían tener una Estrella, incluso alguno podría tener dos", pero prefiere "no hacer quinielas".

"Creo que muchos restaurantes podrían tener una o dos, pero respeto la decisión de Michelin, que para eso es su guía, y no la mía. Si fuera la guía Pepe Rodríguez...", ha añadido.

El último de los restaurante con Estrella Michelin de Castilla-La Mancha es Tierra, del chef Pablo Rebollo, en la comarca de la Campana de Oropesa, que tras recibirla hace pocas ediciones aspira también a renovar su estatus.