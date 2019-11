MÉS per Menorca se abstendrá en la votación a la totalidad si no se modifican "dos errores" en los presupuestos

Según ha informado el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, este viernes tras la Junta de Portavoces, los Presupuestos de Baleares para 2020 presentan "dos errores clamorosos". De este modo se ha referido Castells al hecho de que "se inviertan 20 millones de euros en hacer llegar el metro al Parc Bit", lo que, a su juicio, "no tiene justificación, ni económica ni medioambiental".

También, se ha referido así a "financiar la remodelación del Conservatorio de Mahón con el ITS". En este sentido, Castells ha insistido en que "no se puede financiar con el ITS un proyecto que no tiene nada que ver con aquello para lo que fue creado este impuesto".

Por este motivo, ha pedido que "la remodelación del Conservatorio de Mahón se financie con el presupuesto destinado a Educación y utilizar el ITS para mejorar el ciclo del agua".